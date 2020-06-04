В Москве в 2020 году планируется открыть около 3 тысяч летних кафе

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В Москве в 2020 году планируется открыть около 3 тыс. летних кафе, их монтаж уже стартовал, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве в 2020 году планируется открыть около 3 тысяч летних кафе
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«Монтаж летних веранд в Москве стартовал на этой неделе, право на размещение летних кафе получили почти 3 тыс. организаций», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что примерно такое же количество летних кафе открывается в Москве каждый год.

Дата открытия летних кафе ещё не определена, добавил Ефимов.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», первый заместитель комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко выразил мнение, что от ограничений для ресторанов могут отказаться уже скоро.

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