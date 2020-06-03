В Минпромторге оценили ситуацию с открытием кафе и ресторанов

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Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов оценил ситуацию с открытием кафе и ресторанов.
В Минпромторге оценили ситуацию с открытием кафе и ресторанов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«На разных площадках государство и бизнес обсуждают, какая должна быть профилактика. Говорят про одноразовую посуду, стеклянные перегородки, бесконтактную оплату, одноразовое меню», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, рестораны — это в первую очередь атмосфера, подобными мерами рестораторы могут отпугнуть тех немногих, кто захочет их посетить. Более того, считает Евтухов, такие меры не приведут к реальной профилактике.

Со своей стороны, первый заместитель комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко выразил мнение, что от ограничений для ресторанов могут отказаться уже скоро.

«Я думаю, что, если сейчас наладится погода, у нас уже 2 июня, и наконец-то наступит поздняя весна, а потом лето, тогда мы быстренько откажемся. Но то, что сегодня нужно работать им, я за это обеими руками, я ещё об этом говорил две или три недели назад», — цитирует депутата телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что рестораторы обсуждают с властями Москвы открытие веранд 15 июня.

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