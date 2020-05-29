Рестораторы обсуждают с властями Москвы открытие веранд 15 июня

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов сообщил, что рестораторы обсуждают с правительством Москвы возможность открытия летних веранд 15 июня.

Миронов рассказал, что в настоящее время «идёт очень активное обсуждение, все, конечно, смотрят на Москву, какое решение примет столица».

Он сообщил, что в столице «обсуждается возможность открытия летних веранд 15 июня, но Москва будет смотреть на количество заболевших, с этим ничего не поделаешь».

«Если количество заболевших будет падать, то всё-таки прогнозируется (это обсуждается везде) открытие 15 июня», — цитирует РИА Новости Миронова.

В свою очередь, глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в настоящий момент договорённости об открытии летних веранд кафе и ресторанов в Москве с 15 июня нет.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице могут ослабить ограничения через две недели, если эпидемиологическая ситуация станет улучшаться, а число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 не будет расти.