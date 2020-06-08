В России зафиксировали 8985 случаев коронавируса за сутки
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«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8985 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3293 (36,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне было выявлено 8984 случая заболевания COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с распространением коронавируса.
Депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирусную инфекцию.