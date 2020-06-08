В России зафиксировали 8985 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток подтверждено 8985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии зафиксировали 476 658 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8985 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3293 (36,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было выявлено 8984 случая заболевания COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с распространением коронавируса.

Депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирусную инфекцию.