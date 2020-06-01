Попова охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в России

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Россия прошла острый этап подъёма ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Попова охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«На сегодняшний день эпидпроцесс можно характеризовать следующими показателями: во-первых, пройден острый этап подъёма, безусловно, во-вторых, темп прироста снижается — и снижается значительно», — сказала она.

По её словам, с момента введения ограничительных мер «темп прироста снизился в 13 раз».

«В целом по стране составляет порядка 2%», — подчеркнула она.

Как сообщила Попова, в три раза снизился коэффициент распространения.

«Последние две недели этот коэффициент не превышает в целом по стране единицы, а был больше трёх», — добавила она.

В настоящее время, рассказала она, больше половины всех случаев заболевания COVID-19 бессимптомные.

Ранее российский президент Владимир Путин также отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется.

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