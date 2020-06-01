Попова охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в России
- РИА Новости
«На сегодняшний день эпидпроцесс можно характеризовать следующими показателями: во-первых, пройден острый этап подъёма, безусловно, во-вторых, темп прироста снижается — и снижается значительно», — сказала она.
По её словам, с момента введения ограничительных мер «темп прироста снизился в 13 раз».
«В целом по стране составляет порядка 2%», — подчеркнула она.
Как сообщила Попова, в три раза снизился коэффициент распространения.
«Последние две недели этот коэффициент не превышает в целом по стране единицы, а был больше трёх», — добавила она.
В настоящее время, рассказала она, больше половины всех случаев заболевания COVID-19 бессимптомные.
Ранее российский президент Владимир Путин также отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется.