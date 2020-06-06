«Можем сделать выводы в понедельник»: Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве

На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что дальнейшие шаги будут приниматься в том числе с учётом развития ситуации после введения специального графика прогулок, действующего до 14-го числа. Ранее градоначальник указывал, что в Москве до июля могут отменить большую часть ограничений.

Уже не следующей неделе власти Москвы могут принять решение о начале нового этапа по снятию ограничительных мер, введённых из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник напомнил, что 1 июня были введены новые правила. По его словам, «период, когда можно о чём-то говорить, как меняется ситуация — это семь дней».

«Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», — сказал Собянин.

По его словам, в Москве сохраняется положительная динамика — стало меньше выявляемых случаев заболевания COVID-19, пневмонией, сократилось количество смертельных исходов. Мэр отметил, что москвичи чётко соблюдают требования по соблюдению социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

«Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные решения по продвижению вперёд», — заявил Сергей Собянин.

Ранее он сообщил, что к 8 июня может быть подготовлен график поэтапного снятия ограничений до июля. При этом будет учитываться динамика развития ситуации с коронавирусом в первую неделю лета, то есть после частичного ослабления ограничительных мер.

«То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — говорил он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, нужно «шаг за шагом» возобновлять работу ресторанов, кафе, гостиниц, туристического бизнеса.

При этом в интервью ТАСС градоначальник подчеркнул, что к нормальному образу жизни жители столицы, вероятно, смогут полностью вернуться только в следующем году. Тогда как масочно-перчаточный режим может действовать в Москве до февраля 2021-го. По его словам, это будет зависеть от сроков разработки вакцины.

«Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — пояснил Собянин.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

Заметим, что в настоящее время завершается подготовка к клиническим испытаниями вакцины, разработанной Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат уже прошёл этап доклинических испытаний на крупных и мелких животных. Так, 3 июня на 14-дневную изоляцию поместили 50 военнослужащих-добровольцев, в том числе пятерых женщин, отобранных среди проходящих службу по контракту.

«Изоляция проводится с целью исключения возможности заражения военнослужащих и медицинского персонала перед началом вакцинации. В течение 14 дней военнослужащие-добровольцы будут ежедневно осматриваться врачами медицинского учреждения, в том числе будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия и другие процедуры», — сообщили в Минобороны.

Напомним, что в Москве с конца марта действует комплекс ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время и до 14 июня включительно в столице действует режим повышенной готовности, с конца марта приостановлена работа большинства предприятий.

С 12 мая в столице обязательно ношение масок в общественном транспорте, такси, на работе и объектах торговли. Тогда же власти разрешили возобновить работу промышленным и строительным предприятиям.

С 25 мая началось поэтапное снятие ограничений — в этот день заработала большая часть МФЦ, а также каршеринг, хоть и с ограничениями.

Спустя неделю, 1 июня, возобновили работу многие предприятия торговли и сферы услуг — автосалоны, магазины непродовольственных товаров, химчистки, прачечные, ремонтные мастерские и другие предприятия. Наряду с этим в качестве эксперимента до 14 июня вступил в силу «прогулочный режим» — москвичи, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом, но по графику и с использованием масок.

Согласно последним данным, в России общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 449 834, за последние сутки было выявлено 8726 новых случаев коронавируса. С начала эпидемии выздоровели 212 680 человек. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 5528 пациентов. В Роспотребнадзоре также заметили, что в стране было проведено уже более 12 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 317 тыс. человек.

Москва является лидером России по количеству выявленных случаев COVID-19 — 191 069, в том числе 1855 за последние сутки. Днём ранее в столице зафиксировано 1998 новых случаев коронавируса, а в предыдущий день — 1842.

При этом от заболевания излечились 97 358 человек. Вечером 5 июня департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в городе за день умерли 58 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Таким образом, общее число летальных исходов возросло до 2864.