«До сих пор в шоке»: лежавший в коме во время распространения COVID-19 россиянин рассказал, как очнулся «в другом мире»

53-летний Сергей оказался в больнице в начале марта — ему необходимо было удалить опухоль головного мозга. Операция прошла успешно, однако позднее начались осложнения, из-за которых мужчина впал в кому и не приходил в сознание около двух месяцев. Таким образом, очнувшись, он не знал о распространении коронавируса в России и введённых из-за этого ограничениях. В интервью RT Сергей рассказал, как узнавал о пандемии и её последствиях, а его жена Елена — о реакции мужа на новости о COVID-19.

— Вы легли в больницу 6 марта. Правильно?

Сергей: Да.

Елена: Всё верно.

— 6 марта, насколько я помню, в России были лишь единичные случаи. То есть о коронавирусе, в принципе, вы слышали, но количество выявленных случаев в России было небольшим.

Сергей: Да, в тот период, когда я ложился, то про данную болезнь, конечно, слышали. Но пока ещё на уровне правительства, президента никаких указов не было, тогда ещё единичные случаи были. Да, соответственно, была предпосылка к тому, что будет карантин.

— Я так понимаю, вы узнали об ограничениях в стране, уже выйдя, спустя два месяца, из бессознательного состояния.

Сергей: Будучи переведённым в палату из реанимации, по телевизору услышал о том, что есть такая болезнь, коронавирус, есть определённые ограничения. Что пользуются вот этими масками, перчатками. Для меня это всё было дико.

Елена: С одной стороны, Сергей не видел всего этого информационного ужаса, который творился. И есть в этом какой-то плюс, что он избежал этого. Потому что это оставляет какой-то след на психике людей, на всех нас, на нашем состоянии нервном. А с другой стороны, получить вот эту вот порцию новостей одномоментно, разом — тоже испытание.

Елена рассказывает о том, как проходит восстановление супруга Сергея после выхода из комы

— Какой была ваша реакция первая, когда вы пришли в себя, стали узнавать, что в мире творится?

Сергей: Супруга подключилась ко мне, она смогла принести информацию с улицы, принесла информацию по поводу того, как у нас в семье. Конечно, я в какой-то мере до сих пор в шоке.

Елена: Знаете, когда я рассказывала, что мы сейчас гуляем по расписанию, можем выйти до магазина и до аптеки, то видела, как глаза раскрываются шире, шире... Он говорит: не может быть, это какая-то шутка, придумываешь где-то немножко, меня разыгрываешь.

Мне кажется, что восприятие будет происходить непосредственно, когда надо будет перед выходом из дома одеть перчатки, маску. И на себе прочувствовать, каково это всё.

Наверное, Сергей, как никто, понимает сейчас людей, которые лечатся от коронавируса. Потому что он пять недель провёл на аппарате ИВЛ.

— Хотела вас об этом спросить. Потому что сейчас многие люди настолько боятся самого понятия ИВЛ, для них это уже как приговор звучит.

Елена: На самом деле, аппарат этот — действительно, очень страшная вещь, поскольку люди, которые на нём находятся, уже немножко на грани, немножко они подвисают. Эта проблема с лёгкими не обязательна, поскольку находился он на аппарате ИВЛ, пошла такая вещь, как больничная пневмония. Вот этот коронавирус — это внебольничная пневмония. Поэтому было такое долгое время в реанимации. Поскольку нужно было бороться не только с последствиями отёка и кровоизлияния, но и с самой болезнью. Была температура 40 градусов несколько дней, такими пиками. Это было страшно, прямо скажу. И кто-то говорил, что, вообще, шансы-то не сильно высокие.

Сергей: Спасибо большое докторам, спасибо большое врачам. Они нас не бросают и говорят о том, что помогут с реабилитацией. Спасибо Управлению делами президента, что создали такие условия для нас. И мы стараемся, скажем, соответствовать этим условиям, лечить, выходить из этого состояния.

Елена: Доктор сказал: уйдёте от меня на своих ногах только.

«Будем надеяться, что хэппиэнд»

Лечащий врач Сергея — нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов — в интервью RT также рассказал о работе с пациентом, который пришёл в себя после почти двух месяцев комы.

— Расскажите нам, пожалуйста, про пациента, который два месяца находился в коме, и сейчас вышел в новый мир.

— Сразу подчеркну, что я бы не стал это называть каким-то уникальным, с точки зрения хирургии, случаем. Наверное, сама история нашего пациента, она примечательна тем, что он проснулся совсем в другом мире.

Нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов — о вышедшем из комы пациенте

Он был госпитализирован по квоте для проведения сложной нейрохирургической операции в связи с выявленной опухолью головного мозга. Опухоль больших размеров. Пациенту была выполнена операция, направленная на удаление. Пациент после операции проснулся, был переведён к нам обратно в отделение, начал активно заниматься ЛФК, реабилитацией. Мы готовили к выписке. Но, к сожалению, произошло осложнение, нарастающий диффузный отёк головного мозга. Всё это привело к угнетению сознания, до комы. Всё это потребовало перевода пациента в отделение нейрореанимации, где он провёл порядка двух месяцев, находясь в коме. Причём это не искусственная кома, не медикаментозный сон, а это была настоящая кома, которая связана с угнетением сознания на фоне отёка головного мозга.

Стоит отметить, что лечением этого пациента занимались нейрореаниматологи, рентгенологи, реабилитологи, даже диетологи. В итоге нам удалось добиться того, что, спустя такое продолжительное время, пациент очнулся. Этап выхода — он был довольно быстрым и через несколько дней у него появились к нам вопросы. Мы не знали, как отвечать, старались планомерно ко всему подводить. Потому что пациент был удивлён, почему закрыта больница на карантин, почему не пускают родственников. Я объяснял, что все теперь ходят в масках и перчатках, соблюдая социальную дистанцию. К счастью, буквально несколько дней назад прибыла его супруга, нам в помощь.

— И как вы ему рассказали, что происходит?

— Я постарался как-то не обрушивать лавиной информацию. Потому что, всё-таки, пациент и так очень многое пережил. К счастью, поскольку супруга прошла все необходимые проверки на коронавирус, нам удалось максимально быстро восстановить союз, что, в свою очередь, помогло в дальнейшей реабилитации с точки зрения психоэмоционального состояния пациента. И сейчас, будем надеяться, что хэппиэнд.