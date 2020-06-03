Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.

Об этом сообщает РИА Новости.

История произошла в Центральной клинической больнице Управления делами президента. Как рассказал нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов, мужчина поступил в больницу 6 марта, его успешно прооперировали, однако через неделю пациент погрузился в кому.

«Потом у него была диагностирована двусторонняя пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат», — сказал он.

Жена пациента отметила, что в то время «пока никаких очевидных волнений из-за вируса не происходило, всё было плавно». По официальным данным, пишет агентство, 6 марта в России было известно уже о шести заболевших.

Мужчина пришёл в себя спустя пять недель, и о коронавирусе ему не рассказывали ни врачи, ни сиделки. В какой-то момент пациент постучал в кабинет хирурга, чтобы поговорить о том, что происходит в мире.

«Он сам встал, подошёл к двери моего кабинета, постучал и сказал: «Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?» Я был, мягко говоря, удивлён», — сказал Реутов.

В настоящее время пациент «ходит, кушает и разговаривает», подчеркнула супруга мужчины.

«Теперь для всей семьи главное, чтобы он восстановился и смог пройти реабилитацию как можно скорее», — сказала она.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в городе удалось избежать развития ситуации с коронавирусом по итальянскому сценарию.

Столичный мэр Сергей Собянин также отмечал, что в городе прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализаций из-за COVID-19, но «ужасный прогноз» не сбылся.

По последним данным, в России выявлен 423 741 заболевший коронавирусом. 186 985 человек выздоровели, 5037 скончались.