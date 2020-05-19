Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве
- РИА Новости
«Мы прогнозировали на сегодняшний день, если скатиться на три-четыре недели назад, то мы думали, что в середине мая у нас будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных, что наша система просто не справится», — сказал он.
По его словам, это был огромный стресс, «предвидя такое будущее», просчитывать его и готовить.
«Это ужасный прогноз был… И то, что он не сбылся, — это заслуга в первую очередь москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе», — добавил мэр.
Собянин отметил, что в результате «этот страшный сценарий на сегодняшний день не состоялся».
«Никакой гуманитарной катастрофы, как это мы видим у целого ряда европейских и американских городов, не произошло. Вот это, пожалуй, самый главный итог той работы, которую мы проводили предыдущие недели и месяцы», — заявил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановлен.
В конце апреля в Кремле отмечали, что России удалось избежать катастрофического сценария с распространением COVID-19.