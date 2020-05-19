Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве

В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы прогнозировали на сегодняшний день, если скатиться на три-четыре недели назад, то мы думали, что в середине мая у нас будет такой огромный пик заболеваемости и госпитализации тяжелобольных, что наша система просто не справится», — сказал он.

По его словам, это был огромный стресс, «предвидя такое будущее», просчитывать его и готовить.

«Это ужасный прогноз был… И то, что он не сбылся, — это заслуга в первую очередь москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе», — добавил мэр.

Собянин отметил, что в результате «этот страшный сценарий на сегодняшний день не состоялся».

«Никакой гуманитарной катастрофы, как это мы видим у целого ряда европейских и американских городов, не произошло. Вот это, пожалуй, самый главный итог той работы, которую мы проводили предыдущие недели и месяцы», — заявил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановлен.

В конце апреля в Кремле отмечали, что России удалось избежать катастрофического сценария с распространением COVID-19.