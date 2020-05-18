«День ко дню прироста практически нет»: глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с распространением COVID-19

Рост распространения коронавируса в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вместе с тем руководитель ведомства отметила, что подобных результатов удалось добиться благодаря соблюдению россиянами действующих санитарных правил, которых следует придерживаться и впредь. Тем временем в Дагестане разъяснили информацию о смертях медработников региона в период пандемии COVID-19.

Рост распространения коронавируса в России остановлен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин». По её словам, по всей стране наблюдается стабилизация.

«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — цитирует её РИА Новости. Попова добавила, что «день ко дню прироста уже практически нет».

«Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — добавила глава Роспотребнадзора.

Напомним, что за минувшие сутки в 85 регионах России зафиксировано 9709 новых случаев заболевания COVID-19. В предшествующие этому 24 часа в РФ обнаружили 9200 новых заболевших, за день до этого — 10 598. В общей сложности в стране подтверждено 281 752 случая COVID-19.

С начала эпидемии в России зафиксирован 2631 летальный исход (0,93%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За это же время в стране выздоровели 67 373 человека (23,9%).

По количеству выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции лидируют Москва (3855), Московская область (907) и Санкт-Петербург (451).

По мнению главы Роспотребнадзора, большинство россиян не заболели COVID-19, потому что не нарушали правила.

«Если мы научимся соблюдать их постоянно, научимся не делать для себя каких-то исключений, изъятий — я сегодня в маске, а завтра ничего... Когда мы к этому привыкнем, тогда мы можем быть уверенными, что нам не придётся ужесточать меры», — сказала Попова.

Она также допустила, что предстоящим летом придётся соблюдать все существующие санитарные правила, чтобы снизить риски заболевания.

Пошаговое снятие ограничений в Подмосковье

Тем временем в Подмосковье готовятся снять часть действующих в регионе ограничений. С понедельника, 18 мая, в области начнут работать промышленные предприятия, кроме того, возобновятся работы на объектах ЖКХ, а также бюджетное, жилое и коммерческое строительство.

Как пояснил глава региона Андрей Воробьёв, при этом везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила.

«Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями», — пояснил губернатор на своей странице в сети «ВКонтакте».

Вместе с тем он подчеркнул, что ряд других ограничений останутся в силе, в частности электронные пропуска. Кроме того, объекты непродовольственной торговли продолжат работу в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей.

«Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас», — добавил Воробьёв.

Смерть медработников в Дагестане

Минздрав Дагестана опубликовал уточняющие данные о ситуации со смертью 40 медработников в регионе на фоне пандемии COVID-19.

Напомним, ранее глава дагестанского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в беседе с блогером Русланом Курбановым заявил, что, по его информации, с начала эпидемии в регионе более 40 врачей скончались от пневмонии и последствий инфицирования коронавирусом.

Позднее в ведомстве пояснили, что среди скончавшихся в период пандемии сотрудников медучреждений в республике были средний, младший медперсонал и другие сотрудники, а не только врачи. Среди причин их смерти также фигурировали не только COVID-19 и пневмония, указали в министерстве.

«С начала пандемии в Дагестане скончались около 40 медработников. Это не только врачи, но и средний, младший медперсонал и другие сотрудники. И не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы», — отметили в дагестанском Минздраве.

Согласно данным министерства, зарегистрированы случаи инфицирования медиков «от членов семей, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий».

В ведомстве также подчеркнули, что речь идёт о людях, которые умерли «не только от коронавируса или пневмонии, но и есть случаи из-за инсульта, у кого-то была хроническая сердечная недостаточность».