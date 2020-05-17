Попова прокомментировала предстоящий сезон отдыха в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
Попова прокомментировала предстоящий сезон отдыха в России
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — сказала она в интервью каналу «Россия 1», фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин.

Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что курортный сезон в городе может открыться с 15 июня при условии, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе улучшится.

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