Попова прокомментировала предстоящий сезон отдыха в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — сказала она в интервью каналу «Россия 1», фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин.

Ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что курортный сезон в городе может открыться с 15 июня при условии, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе улучшится.