В Севастополе оценили возможность начать курортный сезон с 15 июня

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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что курортный сезон в городе может открыться с 15 июня при условии, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе улучшится.
В Севастополе оценили возможность начать курортный сезон с 15 июня
  • РИА Новости

«При входящем экспресс-тестировании (на коронавирус на въезде в город), при термометрии, которое будет соблюдаться в гостиницах и домах отдыха, при жёстком соблюдении правил теоретически на втором этапе этот вопрос можно рассмотреть», — приводит РИА Новости его слова.

Это возможно при условии, отметил он, что при переходе на первый этап ситуация резко не ухудшится.

Развожаев добавил, что дал поручение готовить все пляжи к летнему периоду с 15 июня. 

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