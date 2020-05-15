В Севастополе оценили возможность начать курортный сезон с 15 июня
- РИА Новости
«При входящем экспресс-тестировании (на коронавирус на въезде в город), при термометрии, которое будет соблюдаться в гостиницах и домах отдыха, при жёстком соблюдении правил теоретически на втором этапе этот вопрос можно рассмотреть», — приводит РИА Новости его слова.
Это возможно при условии, отметил он, что при переходе на первый этап ситуация резко не ухудшится.
Развожаев добавил, что дал поручение готовить все пляжи к летнему периоду с 15 июня.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила перспективы открытия отечественных направлений.