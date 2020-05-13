В АТОР оценили перспективы открытия отечественных направлений

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила перспективы открытия отечественных направлений.
В АТОР оценили перспективы открытия отечественных направлений
  • Pixabay

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Планировать отдых очень полезно — это снимает стресс. Но вопрос, куда ехать, ещё остаётся открытым. Россиянам нужно следить за тем, какие регионы открываются и какие страны готовы принимать туристов. В первую очередь откроются курорты Краснодарского края», — заявила Ломидзе в рамках онлайн-эфира медиагруппы «Патриот» на тему «Где отдыхать этим летом?».

По её словам, одни поедут на Алтай, на Байкал, в Крым, на курорты Кубани, другие — в Вологду, Мурманск или Калининград.

Как отметила Ломидзе, выбор направления будет упрощаться с каждым днём, а информация об открытых регионах появится сразу.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил перспективы открытия Турции для российских туристов.

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