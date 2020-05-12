В АТОР оценили перспективы открытия Турции для российских туристов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил перспективы открытия Турции для российских туристов.

«Мы очень внимательно следим за развивающейся ситуацией. И здесь важен принцип паритетности открытия воздушного сообщения, границ и работы посольств и консульств», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, главным фактором будут рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора.

Как отметил Горин, ограничения носят временный характер, и туркомпании предлагают клиентам перебронировать путешествия на более поздние даты.

«А для тех, кто не знает точных своих планов, мы надеемся, появится возможность получать гарантийное обязательство в виде ваучера о переносе туристических поездок. Но пока строить прогнозы, к сожалению, преждевременно», — заключил он.

Ранее Горин в беседе с ФАН оценил перспективы восстановления российского туристического рынка.