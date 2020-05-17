Волк-хан — о пандемии в Дагестане: ещё много людей болеет, но уже проще стало

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Бывший боец ММА Магомедхан Гамзатханов, известный как Волк-хан, рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане.
Волк-хан — о пандемии в Дагестане: ещё много людей болеет, но уже проще стало
  • Reuters

По словам экс-спортсмена, в республике из-за пандемии умирает много людей.

«Я сегодня разговаривал с очень серьёзным врачом — Хасайбат Нуцаловой. Она говорит, что сегодня ситуация контролируется, а ещё несколько дней назад была бесконтрольна. Сейчас всё ещё много людей болеет, но уже проще стало», — приводит слова Волк-хана «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что боксёр Сергей Ковалёв продолжил самоизоляцию после отрицательного теста на антитела к коронавирусу.

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