В Минздраве Дагестана разъяснили данные о скончавшихся медработниках

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В Минздраве Дагестана пояснили, что среди скончавшихся в период пандемии сотрудников медучреждений в республике были не только врачи, но и средний, младший медперсонал и другие сотрудники.
В Минздраве Дагестана разъяснили данные о скончавшихся медработниках
  • © Татьяна Макеева
  • РИА Новости

«С начала пандемии в Дагестане скончались около 40 медработников. Это не только врачи, но и средний, младший медперсонал и другие сотрудники. И не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы», — отметили там.

В ведомстве добавили, что, согласно анализу, зарегистрированы случаи инфицирования медиков «от членов семей, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий».

Как рассказала пресс-секретарь Минздрава Залина Муртазалиева, важно понимать, что они умерли «не только от коронавируса или пневмонии, но и есть случаи из-за инсульта, у кого-то была хроническая сердечная недостаточность».

Ранее сообщалось, что более 40 медработников скончались от последствий инфицирования коронавирусом и пневмонии в Дагестане.

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