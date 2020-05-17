Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу

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Российским больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с коронавирусной инфекцией, в частности, это связано с тарифами на лечение таких больных, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
  • РИА Новости

Она пояснила, что лечение коронавируса оплачивается за счёт средств обязательного медицинского страхования, каждый регион установил тариф на оказание такой помощи. В него входит зарплата, медикаменты, лекарства и расходные материалы.

«У нас достаточно большой тариф по лечению COVID. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1». Её слова приводит РИА Новости.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.

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