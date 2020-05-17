Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила
- РИА Новости
«Ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придётся соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения», — цитирует Попову «Вести».
Так она прокомментировала версию, согласно которой жара может повлиять на активность инфекции.
Ранее Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
По её словам, это пока «из разряда больших, хороших, правильных, но надежд». Попова призвала «посмотреть на ближайшие две недели».