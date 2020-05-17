Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила

Летом россиянам придётся соблюдать те же санитарные правила, что и весной, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ориентироваться надо на то, что и летом, и в жару нам придётся соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения», — цитирует Попову «Вести».

Так она прокомментировала версию, согласно которой жара может повлиять на активность инфекции.

Ранее Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.

По её словам, это пока «из разряда больших, хороших, правильных, но надежд». Попова призвала «посмотреть на ближайшие две недели».