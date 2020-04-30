Песков: Россия избежала катастрофического сценария с коронавирусом

России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас можно сказать — по итальянскому сценарию мы не пошли. Вовремя были приняты решения по введению режима самоизоляции. Были предприняты достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома... Катастрофического сценария нам удалось избежать», — заявил Песков в интервью RTVI.

Он уточнил, что в России эффективно и быстро удалось нарастить количество койко-мест для приёма больных с коронавирусом.

Ранее Песков сообщил, что не считает заниженными данные статистики по заражению коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.