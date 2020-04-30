Песков прокомментировал данные статистики по коронавирусу в России
- Reuters
«Безусловно, могут встречаться какие-то расхождения в данных по линии разных ведомств (по ситуации с COVID-19. — RT), этого тоже нельзя исключать. Но в целом я, безусловно, доверяю и считаю, что нет повода не доверять (данным статистики. — RT)», — сказал он в интервью RTVI.
Кроме того, Песков призвал к соблюдению режима самоизоляции в майские праздники.
Ранее в Кремле заявили о невозможности предсказать дату окончания пандемии коронавирусной инфекции.