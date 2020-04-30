Песков прокомментировал данные статистики по коронавирусу в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доверяет официальным данным статистики по заражению коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране и не считает их заниженными.
Песков прокомментировал данные статистики по коронавирусу в России
  • Reuters

«Безусловно, могут встречаться какие-то расхождения в данных по линии разных ведомств (по ситуации с COVID-19. — RT), этого тоже нельзя исключать. Но в целом я, безусловно, доверяю и считаю, что нет повода не доверять (данным статистики. — RT)», — сказал он в интервью RTVI.

Кроме того, Песков призвал к соблюдению режима самоизоляции в майские праздники.

Ранее в Кремле заявили о невозможности предсказать дату окончания пандемии коронавирусной инфекции.

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