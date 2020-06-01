В Москве рассказали о несбывшемся итальянском сценарии по COVID-19

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала рассказала, что в городе удалось избежать развития ситуации с коронавирусной инфекцией по итальянскому сценарию.

По её словам, главным вопросом в борьбе с COVID-19 было своевременное и достаточное создание коечного фонда.

«В начале марта нам самым страшным казался итальянский сценарий… Самым худшим считалось 10—20 тыс. госпитализированных в сутки по аналогии с Европой. Мы максимум могли достичь госпитализацию чуть более 2 тыс. человек в сутки», — цитирует РИА Новости заммэра.

Как отмечается, за полтора месяца до пика госпитализации в Москве перестроили амбулаторные и стационарные сети сферы здравоохранения.

«За время развития пандемии в Москве было создано пять резервных госпиталей общей вместимостью около 10 тыс. коек, 600 из которых — реанимационные. Слава Богу, они не понадобились», — добавила она.

Как отметила Ракова, с начала пандемии ни разу реанимационный коечный фонд города не был задействован более чем на две трети.

«Думаю, что у нас на пике было около 20 тыс. человек, которые находились в больнице. И ни разу у нас не было дефицита коечных мест», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за COVID-19, но «ужасный прогноз» не сбылся.