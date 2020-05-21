«Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии»: Собянин сообщил о смягчении ограничений в Москве
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возможности начать первый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений и продолжить постепенное «открытие» городской экономики. Как подчеркнул Собянин, это связано со снижением числа выявляемых случаев COVID-19.
В своём блоге градоначальник рассказал о подписании указа, которым вводится первый этап смягчения ограничений. По его словам, впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции появляются не только дополнительные заботы, но и хорошие новости.
«Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием. Для этого мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований. И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни», — констатировал Собянин.
Так, с 25 мая возобновят работу 88 многофункциональных центров по предоставлению госуслуг, которые находятся в густонаселённых районах, их посещение будет возможно только по предварительной записи. Горожане смогут получить около 150 различных услуг.
«Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом», — сказал Собянин.
Кроме того, с понедельника возобновят работу сервисы каршеринга, однако арендовать машину можно будет не менее чем на пять дней.
Мэр напомнил, что обязательным является ношение масок и перчаток при поездках на железнодорожном транспорте.
Отметим, что с 12 мая в столице стало обязательным ношение масок и перчаток на работе, в торговых объектах, а также в общественном транспорте и такси. Штраф за нарушение масочного режима составит 5 тыс. рублей.
Между тем Собянин указал, что полное возвращение работников в офисы преждевременно, поэтому должно остаться максимальное количество сотрудников, ведущих работу на удалёнке. При этом с 27 мая передвижение по городу будет возможно только с использованием московских цифровых пропусков.
Напомним, в Москве до 31 мая действуют ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако с 12 мая возобновили работу промышленные и строительные предприятия.
Согласно последним данным, в Москве уже вторые сутки число выздоровлений от COVID-19 (3746) превышает количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции (2913), причём более 80% новых случаев — люди моложе 65 лет.
Добавим, что в общей сложности в столице России число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 155 219, выздоровели 40 682 человека, скончались 1794 пациента.
«В Москве ситуация достаточно позитивная»
Ранее Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» высказал мнение о том, что текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве является позитивной.
«В Москве ситуация по коронавирусу в настоящее время достаточно позитивная, мы видим, что при 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки выявляемость где-то 2,5—3 тыс. Это много, но уровень месячной давности — мы в пике выявляли около 6 тыс. То есть выявляемость упала в два раза», — подчеркнул Собянин.
По его словам, это серьёзный маркер. Он также напомнил, что в Москве запущена масштабная программа КТ-исследований на пневмонию. С каждой неделей всё меньше больных пневмонией, динамика тоже положительная.
«В наши больницы тяжелобольных поступает всё меньше и меньше. Причём количество выписываемых сегодня практически в два раза больше, чем людей, которые поступили в больницу. Это замечательный показатель», — добавил мэр.
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
Собянин также указал, что начала спадать загруженность медицинских учреждений — в «боевом режиме» есть 24 тыс. коек, из которых больными с коронавирусом занято около 16 тыс.
Помимо этого, 22 мая должны быть подведены итоги первого этапа программы скрининговых исследований населения на наличие иммунитета к COVID-19. При этом с 27 мая планируется запустить тестирование на антитела к коронавирусу по предварительной записи для всех москвичей.
Собянин также заметил, что для сдачи анализов на антитела к COVID-19 будут приглашаться только подростки и лица старше 18 лет.
«Мы воздержались от того, чтобы приглашать маленьких детей в поликлиники. Всё равно это некая доля риска, много людей, и вести ребёнка, брать кровь из вены — это не самая простая процедура», — пояснил он.
Экономика и учреждения для детей
Столичный градоначальник также выразил уверенность, что экономика города в быстром темпе сумеет восстановить потери, возникшие из-за ограничений, вызванных борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
«Я уверен, что через какое-то время всё это восстановится. Наоборот, экономика будет навёрстывать упущенное. Уверен, в Москве мы достаточно динамично преодолеем все эти проблемы вместе с окончанием ограничений на работу, на услуги. Москва быстро преодолеет те отставания, которые возникли за это время», — констатировал Собянин.
Он также рассказал, что в детских садах продолжит действовать режим так называемых специальных дежурных групп до 12 человек. При этом он напомнил, что аналогичная структура работала летом и в прошлые годы.
«Если, скажем, неделю тому назад у нас в таких группах было около 2,5 тыс. детей, то сейчас их 4,5 тыс. В принципе, каких-то жёстких ограничений нет. Надо просто заранее созвониться с детским садом, предупредить о том, что вы будете оставлять ребёнка. Детские сады работают. Я думаю, что они будут в таком же режиме функционировать всё лето», — пояснил градоначальник.
Вместе с тем мэр Москвы, говоря о новом учебном годе, выразил надежду на то, что он начнётся по расписанию, то есть 1 сентября.
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