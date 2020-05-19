«Ситуация далека ещё от идеальной»: Собянин рассказал об условии разрешения прогулок в Москве

Власти Москвы разрешат прогулки и занятия спортом на улице, когда в городе начнёт снижаться количество смертей пациентов с коронавирусной инфекцией и сократится число тяжелобольных, а количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции будет измеряться не в тысячах, а в десятках или сотнях. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он также констатировал, что ситуация по-прежнему остаётся сложной, однако благодаря ответственному подходу москвичей к соблюдению ограничительных мер удалось избежать гуманитарной катастрофы и коллапса городской системы здравоохранения.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве по-прежнему представляет серьёзную угрозу для жителей города, поэтому говорить о возможности разрешения прогулок и занятий спортом на улице пока не приходится. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растёт, когда у нас тяжелобольных в больнице будет значительно меньше, когда будем каждый день выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может, и ещё меньше», — сказал Собянин.

Вместе с тем с понедельника, 25 мая, в Москве возобновят работу многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ).

Также, по словам Собянина, Москве удалось избежать гуманитарной катастрофы, которая произошла во многих городах Европы и США. Он отметил, что благодаря ответственности горожан система здравоохранения Москвы сумела преодолеть пиковую нагрузку, которую прогнозировали на середину мая.

«Это огромный был стресс: предвидя такое будущее, просчитывать его, готовиться — это, конечно, был ужасный прогноз. И то, что он не сбылся, — это заслуга в первую очередь москвичей, которые очень ответственно подошли к тем требованиям, которые есть в городе, к тем просьбам и рекомендациям, которые есть», — добавил градоначальник.

Он также в очередной раз призвал горожан к соблюдению установленных из-за эпидемии правил, поскольку только благодаря этому можно будет выйти из режима ограничительных мер.

«Нужно не то что терпением запасаться, нужно отчётливо понимать страшную угрозу, которая висит над нашими близкими, родными, особенно пожилыми людьми. Надо просто ощущать эту угрозу и действовать адекватно той угрозе, которая есть, которая реально существует, — она не надуманна. Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приёмным отделением — и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение — и всё станет ясно. Ситуация не так проста и далека ещё от идеальной», — пояснил Собянин.

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Помимо этого, министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков сообщил, что в городе с начала режима повышенной готовности зарегистрировано более 54 тыс. случаев нарушения режима самоизоляции, в том числе 885 случаев за 18 мая. Кроме того, зафиксировано уже почти 73 тыс. случаев нарушений со стороны граждан с положительным тестом на коронавирусную инфекцию или ОРВИ.

«Соблюдение заболевшими гражданами домашнего карантина — критически важное условие для замедления темпов распространения вируса. Именно поэтому власти города уделяют особое внимание контролю в этой области, применяются различные технические средства, позволяющие моментально установить факт нарушения. Эти методы непопулярны среди населения и вызывают много критики, но я хочу донести до москвичей ключевую мысль: цель внедрения подобных инструментов — не оштрафовать как можно больше граждан, а обезопасить население города от риска заражения», — цитирует Данчикова РИА Новости.

Отметим, что, согласно последним данным, в России выявлен 299 941 случай коронавирусной инфекции. С начала эпидемии выздоровели уже 76 130 человек. Зафиксировано 2837 летальных исходов (0,95%) от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Лидером по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции в России является Москва — 149 607. За последние сутки в столице обнаружили 3545 новых заболевших. При этом выписаны по выздоровлению 31 496 пациентов, в то время как от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний умер 1651 человек.

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Между тем директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин отметил, что уровень циркуляции коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Москвы за последнюю неделю упал в четыре-пять раз — с 12—14 до 2,6%.

Напомним, что в Москве до 31 мая действуют ограничительные меры, введённые из-за эпидемии коронавирусной инфекции. При этом с 12 мая возобновили работу промышленные и строительные предприятия. В тот же день в столице стало обязательным ношение масок и перчаток на работе, в торговых объектах, а также в общественном транспорте и такси. При этом штраф за нарушение масочного режима составит 5 тыс. рублей.