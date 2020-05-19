«Благодарен медикам за самоотверженную работу»: Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

Михаил Мишустин выписался из больницы и вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра. В ходе совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы глава кабмина выразил благодарность медикам за самоотверженную работу. Председатель правительства назвал выполнение обязательств перед медицинскими работниками абсолютным приоритетом.

Указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя российского правительства утратил силу. Соответствующий документ подписал Владимир Путин. Михаил Мишустин выписался из больницы и вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра.

«Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провёл рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. Готовится к совещанию с президентом», — сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса и возвращением к работе.

«Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объёме приступить к работе. Хотя вы и работали, несмотря на эту болезнь, работали практически в полном объёме и до этого», — сказал президент, обращаясь к премьер-министру на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Мишустин, который также принял участие в совещании, выразил благодарность всем медикам за их самоотверженную работу.

«Лично увидел, как они работают и какая нагрузка сейчас на них легла. Этот нелёгкий и опасный труд, конечно, должен вознаграждаться по достоинству, в том числе материально, о чём вы, Владимир Владимирович, неоднократно говорили, и выполнение обязательств перед медицинскими работниками — это наш абсолютный приоритет», — отметил Мишустин на совещании с президентом.

Премьер-министр доложил о том, что дополнительные выплаты медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусом, были обеспечены.

«А сотрудники стационарных организаций социального обслуживания с учётом принятых вами на прошлой неделе решений должны получить эти выплаты в ближайшее время», — отметил министр.

Также по теме «Увеличивается количество тестов»: в России за сутки выявили 9263 новых заболевших COVID-19 В России за сутки выявлено 9263 новых случая коронавирусной инфекции. В предшествующие этому 24 часа в РФ обнаружили 8926 новых...

Кроме того, премьер-министр проинформировал о том, что во избежание задержек и злоупотреблений на местах правительством был предусмотрен дополнительный механизм обратной связи: на портале «Госуслуги» появился специальный раздел для электронных обращений врачей, и единая горячая линия по борьбе с коронавирусом стала принимать обращения медиков для разъяснения порядка и объёма положенных им выплат.

«Особо подчеркну: мы жёстко потребовали от всех исполнителей на местах буквального выполнения вашего поручения. Уточнили для регионов порядок расчётов, чтобы средства начислялись, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом без каких‑либо вычетов на основе часов, смен или других показателей», — заявил Мишустин.

Напомним, 30 апреля Мишустин объявил, что у него обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным. Тогда премьер заверил, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а он будет находиться на связи с членами кабмина.

В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.

Находясь на лечении в больнице, Мишустин провёл несколько совещаний в формате видео-конференц-связи. Его пресс-секретарь Борис Беляков сообщал, что Мишустин находился в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей и что самочувствие премьера оставалось нормальным. Для лечения врачи использовали препараты, рекомендуемые Минздравом пациентам с коронавирусной инфекцией.

Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом (30 апреля 2020)

Уже 7 мая Мишустин провёл плановое совещание правительства по экономическим вопросам в формате видеоконференции. Накануне Мишустин, всё ещё находясь в медучреждении, провёл заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Помимо Михаила Мишустина, коронавирусную инфекцию перенесли несколько министров. На лечении оказались министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава Минкультуры Ольга Любимова. Якушева выписали из стационара для лечения на дому 8 мая. Любимова вылечилась 14 мая и всё время болезни работала из дома.

Также коронавирусом переболел и министр образования Валерий Фальков. Об этом стало известно 14 мая — уже после того, как он выздоровел.

По последним данным оперштаба, в России выявлено 9263 новых случая заболевания коронавирусом за сутки в 83 регионах страны. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве (3545), Московской области (898) и Санкт-Петербурге (453). За сутки зафиксировано 115 летальных исходов, выздоровел 5921 человек.