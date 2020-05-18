«Поручения должны быть выполнены»: Путин проведёт совещание по вопросу о выплатах медикам

Владимир Путин 19 мая проведёт совещание по поводу стимулирующих выплат медицинским работникам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что к тому моменту все поручения президента по этому вопросу должны быть выполнены. Ранее Путин раскритиковал задержки с выплатой надбавок и отметил, что «работа закипела» только после его критики. Как сообщили в СК, более чем в 19 российских регионах проходят проверки из-за нарушений выплат медикам, работающим с больными с COVID-19.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания о стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций, оказывающих помощь больным с новой коронавирусной инфекцией заявил о недопустимости задержек с выплатами медикам, отметив, что все замечания должны быть устранены до совещания, которое 19 мая проведёт презиент России Владимир Путин.

«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания должны быть устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин.

Премьер-министр призвал руководителей медицинских учреждений лично проконтролировать, когда и сколько получают сотрудники. Мишустин отметил, что решения правительства в регионах стали трактовать по-своему: «Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, а где-то минуты».

«Такие действия прямо противоречат сути обращений и поручений президента», — подчеркул он.

Он отметил, что правительство уточнило порядок расчёта выплат медицинским работникам.

«Теперь они должны рассчитываться, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, вне зависимости от того, сколько часов или смен на это затрачено. Фактор времени при расчёте этих доплат учитываться не будет», — заметил Мишустин.

Он также напомнил о необходимости немедленно реагировать на обращения медиков по поводу стимулирующих выплат.

Ранее в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса Мишустин попросил Татьяну Голикову взять этот вопрос под личный контроль.

В российских регионах проходят проверки из-за нарушений выплат медикам, работающим с больными COVID-19, сообщили в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил правоохранительным органам оперативно реагировать на сообщения СМИ и обращения медработников о подобных случаях.

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 17 сотрудников «скорой помощи» в городе Дивногорске Красноярского края обратились к депутату местного городского совета за помощью в связи с тем, что им не выплачивают обещанные надбавки за работу с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, а также не обеспечивают средствами индивидуальной защиты», — сказано в сообщении СК.

Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту незамедлительно организована проверка. Председатель СК РФ поручил руководству регионального следственного органа провести расследование и установить причины, по которым были нарушены права медицинских работников.

По подобным сообщениям проверки уже проводятся в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, Республике Северная Осетия-Алания и Республике Саха (Якутия), Мурманской, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской, Вологодской, Нижегородской, Архангельской, Смоленской, Белгородской областях, Краснодарском, Пермском краях и других регионах, отмечается на сайте ведомства.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин потребовал предоставлять надбавки в полном объеме за сам факт работы, а не за отработанные часы. Путин отметил, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы уже поступили. Как позднее отметил Путин, «работа закипела» только после его критики.

Согласно поручениям президента, для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсёстры и водители машин — 25 тысяч рублей.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль, Путин» заявила, что рост распространения коронавируса в России остановлен.

По данным оперативного штаба по состоянию на 18 мая по всей России 70 209 человек уже выздоровели после заболевания. За минувшие сутки выявлено 8926 новых инфицированных, за предыдущие — 9709. Количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составляет 290 678 во всех 85 регионах страны.