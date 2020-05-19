«Увеличивается количество тестов»: в России за сутки выявили 9263 новых заболевших COVID-19

В России за сутки выявлено 9263 новых случая коронавирусной инфекции. В предшествующие этому 24 часа в РФ обнаружили 8926 новых случаев COVID-19, днём ранее — 9709. В общей сложности в стране зафиксирован 299 941 заболевший. За время эпидемии выздоровели 76 130 человек. При этом 2837 (0,95%) скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

За минувшие сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Оперативный штаб сообщает, что у 43,1% новых выявленных заболевших не было клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому 24 часа в РФ обнаружили 8926 новых случаев COVID-19, днём ранее — 9709.

Согласно последней информации, на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса. С начала эпидемии в России выздоровели 76 130 человек. За сутки этот показатель вырос на 5921.

Вместе с тем зафиксировано 2837 летальных исходов (0,95%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено 7 352 316 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским контролем из-за распространения COVID-19 находятся 267 663 человека. Всего под медицинским наблюдением в России находились 1 050 572 человека.

Лидером по количеству новых выявленных случаев является Москва. За сутки в столице обнаружили 3545 новых заболевших. Днём ранее этот показатель составил 3238 человек, за день до этого — 3855.

В московском Департаменте здравоохранения рассказали, что после лечения от коронавируса из столичной ГКБ №52 выписались две пациентки в возрасте старше 100 лет. Главный врач учреждения Марьяна Лысенко сообщила, что теперь женщины продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре.

Сообщается, что одна из пациенток недавно отметила 101-й день рождения, при этом, кроме коронавируса, у неё наблюдался комплекс сопутствующих заболеваний.

«Вторая пациентка — ровно на полгода старше — ветеран Великой Отечественной войны. Врачам удалось стабилизировать её состояние даже за меньший срок и без применения интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре отметили, что уровень циркуляции коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Москвы упал в четыре-пять раз.

Директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин связал это явление с увеличением количества тестов на коронавирус.

«Действительно, мы видим увеличение объёма тестирования населения, увеличивается количество тестов, но в то же самое время мы не видим роста числа инфицированных», — сказал он в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

По его оценкам, уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных составляет в Москве 2,6%, а по Московской области — 3,8% и 3,9% на фоне прежних показателей на уровне 12—14%.

Кроме того, по оценкам главного внештатного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой, к июлю ситуация с коронавирусом в России может серьёзно измениться.

«Зная законы эпидпроцесса, я всё-таки предполагаю, что к июлю, несмотря на то что надо постепенно высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить», — сказала Малинникова в эфире Первого канала.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся непростой, но рост заболеваемости удалось остановить. Он также констатировал, что 27 субъектов РФ уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер.

Испытания вакцины и меры против распространения COVID-19

В июне в России должны начаться клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об это заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе 73-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения.

«В России производятся тест-системы, их сегодня более 20. Разрабатываются лекарственные препараты полного цикла, которые уже доступны для клинической практики. Ведётся интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — приводит его слова пресс-служба Минздрава России.

Он также подчеркнул, что российскими властями реализован комплекс мер, не позволивший допустить взрывного распространения COVID-19 в стране. Речь идёт о режиме нерабочих дней, информационной кампании и масштабном тестировании населения. Кроме того, была проведена переподготовка свыше 1,4 млн специалистов, развёрнуто более 130 тыс. специализированных медицинских коек.

Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, в свою очередь, указала на то, что в РФ очень сильная эпидемиологическая служба, которая сумела предотвратить вспышку распространения COVID-19.

«Благодаря грамотным действиям эпидемиологической службы ваша система здравоохранения не оказалась перегруженной. Хватает и оборудования для искусственной вентиляции лёгких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль. Благодаря этому мы надеемся, что снижение заболеваемости будет устойчивым», — цитирует её «Российская газета».