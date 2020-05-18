Начало тренировок, масса ограничений и первые случаи заболевания COVID-19: как в РПЛ готовятся к возобновлению сезона

Премьер-лига подготовила регламент проведения оставшейся части сезона, в котором прописана масса ограничений. Команды вынуждены будут соблюдать жёсткие требования не только во время матчей, которые пройдут без зрителей, но и тренировок. К последним уже приступили футболисты «Зенита», лидирующие в турнирной таблице с большим отрывом. В ближайшее время их примеру последуют и другие. Тем временем, в РПЛ зафиксированы первые случаи выявления у игроков коронавируса. Положительными оказались тесты нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Рубина» Константина Плиева.

Запрет на рукопожатия и требование соблюдения дистанции

Российский футбол постепенно начинает приходить в себя после затяжной паузы, связанной с пандемией коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить сезон РПЛ с 21 июня, а спустя несколько дней клубы получили от лиги специальный регламент, согласованный совместно с Роспотребнадзором. В нём подробно объясняется, какие требования команды вынуждены будут соблюдать во время тренировок и матчей.

В частности, в документе говорится, что все коллективы Премьер-лиги должны «провести тренировочный период» перед возобновлением сезона продолжительностью не менее 21 дня, то есть начать занятия не позднее 1 июня.

При этом тренировки будут проходить с массой ограничений. В этом плане в России взяли за пример немецкий и испанский опыт. Как и в Примере, сначала игроки будут готовиться индивидуально, затем — в малых группах, а после — в общих. Во время занятий они не смогут воспользоваться сауной и бассейном, а посещение тренажёрного зала «необходимо минимизировать».

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Во время пребывания на базе футболисты обязаны соблюдать социальную дистанцию в два метра за исключением периода нахождения на поле. Также запрещены рукопожатия и объятия, а пить каждый сможет только из личной бутылки.

Строгие правила будут действовать и во время проведения матчей. Стадионы разделят на три зоны: чистую, трибунную и наружнюю, нахождение в которых будет строго регламентировано. Командам предписано приезжать на арену на нескольких автобусах или на автомобилях, чтобы обеспечить необходимое расстояние между игроками.

Разумеется, не идёт речи о традиционных предматчевых рукопожатиях и обмене вымпелами. Каждая команда будет появляться на поле отдельно. Решено отказаться и от традиционной практики вывода на поле детей. К слову, не смогут они и подавать мячи. Согласно регламенту, этим займутся совершеннолетние. Помимо прямых обязанностей они будут проводить дезинфекцию мячей до и после матчей, а также в перерывах.

Наконец, огромное внимание уделят регулярному тестированию футболистов. Все сотрудники и игроки будут постоянно сдавать анализы. В случае обнаружения коронавируса человек обязан самоизолироваться на 14 дней. Выйти из карантина можно «при условии наличия двух отрицательных тестов ПЦР».

Начало тренировок в «Зените» и отъезд на сбор «Уфы»

Между тем в некоторых командах уже возобновили тренировки, не дожидаясь крайнего срока, обозначенного регламентом. Первыми 15 мая, как раз в день проведения исполкома РФС, приступили к занятиям игроки «Зенита». Впрочем, в клубе оговорились, что речь не идёт о полноценной работе.

В ближайшее время собирается вернуться к полноценным тренировкам и «Рубин». За день до того в Татарстане частично сняли ограничения, наложенные на спортсменов, и разрешили профессиональным клубам возобновить занятия «с учётом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм».

Располагающаяся в соседней Башкирии «Уфа» 18 мая отправилась на учебно-тренировочный сбор в Челябинскую область. Перед этим все футболисты команды, а также административный и тренерский штабы прошли тестирование на COVID-19.

Также в понедельник возобновили тренировки в «Крыльях Советов». При этом сражающийся за выживание коллектив из Самары вынужден будет начать работу без главного тренера Миодрага Божовича, который пока находится дома в Сербии.

Недомогание Фарфана и самоизоляция Плиева

Похоже, не должно помешать возобновлению сезона даже два подтверждённых случая коронавируса у футболистов. Первым игроком РПЛ, у которого был обнаружен COVID-19, стал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Об этом стало известно в субботу.

«Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость. Появились кашель и температура. Компьютерная томография лёгких показала изменения, свойственные вирусной пневмонии. Был поставлен диагноз «вирусная пневмония» и взят мазок. На тестирование ушло три дня. Сегодня оно показало положительный результат на COVID-19. Мы начали активное лечение. Надеемся, через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки», — цитирует врача «Локомотива» Никиту Карлицкого пресс-служба железнодорожников.

А в понедельник стало известно о выявлении коронавируса у защитника «Рубина» Константина Плиева. В заявлении казанского клуба говорится, что спортсмен чувствует себя нормально и находится на самоизоляции в родном Владикавказе с начала апреля. Отмечается, что с другими членами команды он не контактировал.

По информации «Спорт-Экспресса», тест на COVID-19 его брата Заурбека Плиева, выступающего за московское «Динамо», оказался отрицательным. Тем не менее, защитнику предстоит провести 14 дней на карантине во Владикавказе, так как они контактировали на различных мероприятиях у себя на родине, в том числе на свадьбе.

А вот президент «Спартака» Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом 7 мая, наконец, пошёл на поправку. Он сообщил об улучшении самочувствия в последние дни.

«Получше, спасибо. Нужно ещё компьютерную томографию проходить, всё остальное», — приводит слова Федуна ТАСС.

Трансфер Соболева и уход Мельгарехо

«Спартак» в отличие от других клубов РПЛ к тренировкам пока не приступил и собирается это сделать лишь 25 мая. Однако при этом красно-белые оформили важную сделку, выкупив у «Крыльев Советов» нападающего Александра Соболева. Форвард перебрался в Москву зимой на правах аренды и провёл за неё четыре матча во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

О деталях сделки клуб ничего не сообщил, отметив только, что 23-летний Соболев «подписал долгосрочный контракт». По данным Transfermarkt, «Спартак» заплатил за Александра €4,5 млн.

Также, по информации итальянской прессы, красно-белые проявляют интерес к полузащитнику «Милана» Диего Лаксальту, способному сыграть как в центре поля, так и на левом фланге. Причём агент уругвайца Ариэль Красоуски отметил, что за его клиентом следит не только «Спартак», но и другие ведущие российские клубы.

«Спартак»? Пока ничего конкретного, однако они могут подтвердить интерес. У Диего всегда были поклонники в России: есть запросы на информацию, консультации, но пока без конкретики. То же самое касается «Краснодара» и «Локомотива». До сих пор нам не удавалось достичь соглашения с российскими клубами, но в будущем, кто знает. Если появится интересное предложение, мы проанализируем его вместе с «Миланом», — цитирует агента Calciomercato.com.

Что касается потерь «Спартака», то пока известно лишь, что не вернутся в команду Андре Шюррле с Лоренсо Мельгарехо. У последнего в конце июня истекает действующий контракт, который клуб продлевать не собирается. Парагваец может продолжить карьеру в Турции. Также, по сведениям французской прессы, красно-белые якобы могут остаться без основного центрального защитника Самуэля Жиго, которым интересуется «Лион».

Интерес к Дзюбе в «Милане» и новый контракт для Семака

А в Италии местная пресса продолжает сватать в различные клубы Серии А Артёма Дзюбу. Вслед за слухами о «Лацио» появилась информация, согласно которой форвард может перейти в «Милан». Впрочем, в «Зените» её сходу опровергли.

«Слухи об уходе Азмуна и Дзюбы не имеют под собой никаких оснований. Это манеры агентов не только в Италии, но и в других странах. Наша позиция остаётся неизменной: ни продавать, ни покупать никого не собираемся», — приводит слова генерального директора клуба Александра Медведева «Чемпионат».

При этом 30 июня у нападающего истечёт действующий контракт с «Зенитом», и о его продлении официально не сообщалось.

До сих пор не пролонгирован договор и главного тренера команды из Северной столицы Сергея Семака. В начале мая специалист признался, что клуб прислал ему контракт, по которому у него «появились вопросы». Но Медведев поспешил успокоить болельщиков и в данном случае, пообещав уладить последние формальности в ближайшие дни.

«У нас не осталось никаких спорных вопросов, прорабатываются незначительные технические детали. Думаю, на этой неделе, в крайнем случае на следующей, у нас всё будет подписано. Срок соглашения — «два плюс один», — цитирует Медведева ТАСС.

Очередная вечеринка легионеров «Краснодара» и комментарий Смолова

А вот занимающий третье место в турнирной таблице РПЛ «Краснодар» пока фигурирует в прессе лишь благодаря активному времяпрепровождению на карантине своих легионеров. В апреле вечеринку с алкоголем устроили Кайо с Вандерсоном, причём последний вёл прямую трансляцию мероприятия в Instagram, но позже удалил ролик. Тогда в клубе предпочли спустить ситуацию на тормозах и подчеркнули лишь, что все игроки находятся на карантине.

Но произошедшее легионеров ничему не научило, и спустя месяц они угодили в аналогичный скандал, а Вандерсон вновь не придумал ничего лучше, чем запустить прямую трансляцию в социальной сети. Помимо различных бутылок с алкоголем на столе у игроков и их друзей оказались разбросаны купюры достоинством в одну и пять тысяч рублей.

Сами спортсмены не только употребляли алкогольные напитки, но и вдыхали из воздушных шариков некий газ. В комментариях под одним из эфиров отметился даже бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов. Вечеринку бразильцев он оценил фразой «Match quality» (соответствие качеству. — RT).