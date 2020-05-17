«Важнейший шаг на пути к возобновлению сезона»: иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Правительство России внесло изменение в ранее принятое распоряжение об ограничении въезда и разрешило иностранным тренерам и спортсменам вернуться в страну. Глава РПЛ Сергей Прядкин назвал это событие важнейшим шагом на пути к возобновлению тренировочного процесса и сезона, а почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность, что двухнедельное пребывание на карантине не повлияет на подготовку иностранных футболистов к турниру.

В России продолжается планомерная подготовка к возобновлению чемпионата страны по футболу сезона-2019/20. Очередным шагом на пути к этому событию стало решение кабинета министров о разрешении на въезд для иностранных спортсменов и членов тренерских штабов. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте правительства государства.

«Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные меры помогут профессиональным спортивным организациям в целом и футбольным клубам в частности возобновить тренировочный процесс. Однако в полной это мере это можно будет сделать только после смягчения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Стоит напомнить, что ограничение на въезд на территорию страны иностранных граждан было введено 16 марта из-за угрозы COVID-19, а спустя сутки РФС объявил о приостановке всех турниров. Ввиду неопределённости в отношении возобновления первенства многие иностранные футболисты и тренеры приняли решение покинуть страну и вернуться на родину. Тем не менее 15 мая было принято решение, что чемпионат РПЛ будет доигран, а зарубежным атлетам и специалистам пришлось задуматься о полёте в Россию.

«Я очень рад, что правительство позволило иностранным специалистам и футболистам вернуться в Россию. Это важнейший шаг на пути к началу тренировок и возобновлению сезона РПЛ», — цитирует ТАСС главу РПЛ Сергея Прядкина.

Ввиду того, что по возвращении спортсменам и тренерам предстоит пройти двухнедельный карантин, их приезд может состояться в кратчайшие сроки. По информации «Спорт-Экспресса», легионеры московского «Спартака» прибудут в Москву уже в начале следующей недели, а в «Урале» иностранцев ждут в её середине. При этом некоторые коллективы уже всерьёз думают о возобновлении тренировочного процесса. Если в Казани игрокам «Рубина» уже разрешено заниматься, то в Уфе представители местного клуба намерены получить аналогичное разрешение.

«18 мая мы собираемся, сдаём тесты на коронавирус и начинаем тренироваться с определёнными ограничениями. Пока будем заниматься группами на поле», — сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

В России с воодушевлением восприняли очередной шаг на пути к возобновлению национального первенства. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение правительства и выразил мнение, что двухнедельный карантин не сильно скажется на состоянии иностранных спортсменов.

«Почти все остальные тоже начнут тренироваться 1 июня. Да, в некоторых регионах процесс возобновится раньше, но в Москве режим самоизоляции завершится лишь 31 мая. Думаю, никаких проблем нет. Футболистов встретят, отвезут на базу, и там они будут готовиться в индивидуальном порядке. В интересах клубов можно организовать совместный перелёт легионеров РПЛ. Возможно придумать различные варианты выхода из ситуации. Например, собрать всех европейских игроков во Франкфурте и чартерным рейсом привезти в Россию», — сказал Колосков RT.

Согласился с ним и бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов. По его словам, иностранцам необходимо в кратчайшие сроки прибыть в Россию, чтобы лучше подготовиться к заключительному отрезку турнира.

«Чем быстрее приедут, тем лучше. Надо обязательно пройти карантин, но это не говорит о том, что на нём не надо заниматься. Тренеры могут составить перечень упражнений, которые нужно выполнять. Кроме того, если жилищные условия позволяют, то спортсмен может совершать пробежки», — сказал специалист.

В нынешних условиях одним из ключевых вопросов остаётся способность атлетов в кратчайшие сроки набрать оптимальную физическую форму, чтобы застраховать себя от мышечных травм. Может показаться, что с учётом более продолжительного периода подготовки россияне будут иметь преимущество перед коллегами из-за рубежа, но Билялетдинов считает, что разница в две недели не станет решающей.

«Травмы бывают разные, и некоторые из них напрямую связаны с тем, что спортсмен плохо готов или недостаточно хорошо размялся. Но для этого существует медицинский штаб, который совместно с тренером будет разрабатывать индивидуальный подход к каждому атлету в зависимости от его состояния. Кроме того, кто-то быстрее набирает форму, кто-то медленнее. Тот факт, что футболист начал тренироваться уже сейчас, не может застраховать его», — считает экс-тренер «Рубина».

Солидарен с ним Колосков. По его мнению, после возобновления чемпионата России риск получить травму будет достаточно высок. Но это касается не только легионеров, но и отечественных спортсменов.

«Всё будет зависеть от того, как они готовились в режиме самоизоляции. У кого-то есть беговые дорожки, велотренажёры, стойки для силовых упражнений. Если спортсмены добросовестно подходили к занятиям, поддерживали себя в форме, то останется лишь работа с мячом. Безусловно, первые три-четыре тура команды вряд ли будут показывать прежний уровень мастерства. Это ясно на основании того, что мы увидели в матчах немецкой Бундеслиги. Футболисты того же «Шальке», например, сидели на карантине, поэтому еле ползали по полю», — сказал Колосков.

Не секрет, что серьёзные вопросы может вызывать физическое состояние игроков из Латинской Америки. Ранее они славились тем, что довольно часто приезжали из отпуска в не самых лучших кондициях. Но Билялетдинов уверен, что это осталось в прошлом.

«Такое мнение о футболистах из Латинской Америки действительно существует. Но на мой взгляд, за последние годы они стали гораздо профессиональнее. Всё меньше врагов самим себе. Лишний вес нужно переплавлять, а это серьёзная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Конечно, если игрок предпочитает карнавальный образ жизни, то без дополнительных килограммов не обойдётся. Но в этом случае могут наказать рублём», — считает Билялетдинов.

Колосков же отмечает, что в этом плане командам также может помочь инициатива ФИФА. Так, до конца 2020 года коллективы смогут проводить по пять замен в основное время встречи.

«Там тоже была возможность заниматься и поддерживать кондицию. Сейчас уже поздно об этом говорить. Какие приедут — такие приедут. Но ФИФА не просто так позволила производить по пять замен в матчах. В федерации понимали, что не все атлеты смогут проводить по 90 минут на поле», — заявил Колосков.