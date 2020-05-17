В «Урале» затруднились сказать, когда начнут готовиться к матчам РПЛ

Короткая ссылка
В «Урале» пока не знают, когда в клуб вернутся легионеры и начнутся регулярные тренировки.
В «Урале» затруднились сказать, когда начнут готовиться к матчам РПЛ
  • @FCURAL
  • Twitter

По словам пресс-атташе клуба Никиты Медведевских, все прибывшие в Екатеринбург из Москвы будут обязаны соблюсти 14-дневный карантин. Именно в столице сейчас находится главный тренер уральцев Дмитрий Парфёнов.

Представитель «Урала» также рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Финансовое положение клуба стабильно. Игроки пошли на понижение зарплат. У тех футболистов, чья зарплата составляла менее 1 млн рублей, она была снижена на 50 тыс. рублей, у кого зарплата была больше 1 млн, то снижение составило 100 тыс. рублей. Зарплата приходит в срок, спонсоры от нас не отказались», — приводит слова Медведевских РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак заявил о желании тренировать Александра Кокорина в «Зените».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить