В «Урале» затруднились сказать, когда начнут готовиться к матчам РПЛ
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По словам пресс-атташе клуба Никиты Медведевских, все прибывшие в Екатеринбург из Москвы будут обязаны соблюсти 14-дневный карантин. Именно в столице сейчас находится главный тренер уральцев Дмитрий Парфёнов.
Представитель «Урала» также рассказал о финансовой ситуации в клубе.
«Финансовое положение клуба стабильно. Игроки пошли на понижение зарплат. У тех футболистов, чья зарплата составляла менее 1 млн рублей, она была снижена на 50 тыс. рублей, у кого зарплата была больше 1 млн, то снижение составило 100 тыс. рублей. Зарплата приходит в срок, спонсоры от нас не отказались», — приводит слова Медведевских РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Сергей Семак заявил о желании тренировать Александра Кокорина в «Зените».