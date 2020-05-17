В «Урале» затруднились сказать, когда начнут готовиться к матчам РПЛ

В «Урале» пока не знают, когда в клуб вернутся легионеры и начнутся регулярные тренировки.

По словам пресс-атташе клуба Никиты Медведевских, все прибывшие в Екатеринбург из Москвы будут обязаны соблюсти 14-дневный карантин. Именно в столице сейчас находится главный тренер уральцев Дмитрий Парфёнов.

Представитель «Урала» также рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Финансовое положение клуба стабильно. Игроки пошли на понижение зарплат. У тех футболистов, чья зарплата составляла менее 1 млн рублей, она была снижена на 50 тыс. рублей, у кого зарплата была больше 1 млн, то снижение составило 100 тыс. рублей. Зарплата приходит в срок, спонсоры от нас не отказались», — приводит слова Медведевских РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак заявил о желании тренировать Александра Кокорина в «Зените».