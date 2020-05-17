Семак заявил о желании тренировать Кокорина в «Зените»

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Наставник «Зенита» Сергей Семак признался, что хотел бы видеть в своей команде Александра Кокорина, который сейчас выступает за «Сочи» на правах аренды.
Семак заявил о желании тренировать Кокорина в «Зените»
  • РИА Новости

Специалист выразил надежду, что руководство питерцев вернётся к обсуждению данного вопроса.

«У меня как тренера, естественно, есть желание видеть Сашу в нашей команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените». Я думаю, это тот игрок, который усилит нашу команду. Но, естественно, последнее слово всегда остаётся за руководителями. И за самим Сашей», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал заявление главы совета директоров клуба Анатолия Мещерякова о том, что в клубе довольны работой генерального директора Василия Кикнадзе.

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