Билялетдинов — о возвращении легионеров в Россию: чем быстрее приедут, тем лучше

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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение правительства России разрешить иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну.
Билялетдинов — о возвращении легионеров в Россию: чем быстрее приедут, тем лучше
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Чем быстрее приедут, тем лучше. Надо обязательно пройти карантин, но это не говорит о том, что на нём не надо заниматься. Тренеры могут составить перечень упражнений, которые нужно выполнять. Кроме того, если жилищные условия позволяют, то спортсмен может совершать пробежки», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее Вячеслав Колосков рассказал, как можно организовать возвращение легионеров в Россию.

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