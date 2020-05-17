Билялетдинов — о возвращении легионеров в Россию: чем быстрее приедут, тем лучше

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение правительства России разрешить иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну.

«Чем быстрее приедут, тем лучше. Надо обязательно пройти карантин, но это не говорит о том, что на нём не надо заниматься. Тренеры могут составить перечень упражнений, которые нужно выполнять. Кроме того, если жилищные условия позволяют, то спортсмен может совершать пробежки», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее Вячеслав Колосков рассказал, как можно организовать возвращение легионеров в Россию.