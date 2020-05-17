Колосков рассказал, как можно организовать возвращение легионеров в Россию

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о том, как можно организовать возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Колосков рассказал, как можно организовать возвращение легионеров в Россию
  • РИА Новости

«В интересах клубов можно организовать совместный перелёт легионеров РПЛ. Возможно придумать различные варианты выхода из ситуации. Например, собрать всех европейских футболистов во Франкфурте и чартерным рейсом привезти в Россию. По той же схеме можно организовать и прилёт игроков из Южной Америки. Это вопрос техники. Главное, что есть разрешение от правительства», — заявил Колосков RT.

Ранее он прокомментировал решение кабмина разрешить легионерам вернуться в Россию.

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