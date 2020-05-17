Колосков рассказал, как можно организовать возвращение легионеров в Россию
- РИА Новости
«В интересах клубов можно организовать совместный перелёт легионеров РПЛ. Возможно придумать различные варианты выхода из ситуации. Например, собрать всех европейских футболистов во Франкфурте и чартерным рейсом привезти в Россию. По той же схеме можно организовать и прилёт игроков из Южной Америки. Это вопрос техники. Главное, что есть разрешение от правительства», — заявил Колосков RT.
Ранее он прокомментировал решение кабмина разрешить легионерам вернуться в Россию.