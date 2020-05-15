Восемь туров и розыгрыш кубка за 35 дней: РФС принял решение возобновить чемпионат России по футболу 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня после вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Такое решение принял исполком РФС на внеочередном заседании. Команды должны будут провести восемь туров за месяц. Розыгрыш кубка страны также продолжится, а его финал состоится 25 июля. Сезоны в остальных лигах досрочно завершены, а право сыграть в РПЛ в следующем сезоне получат лидеры ФНЛ «Ротор» и «Химки», если пройдут процедуру лицензирования.

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял долгожданное для болельщиков решение. Сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ), прерванный из-за пандемии коронавируса, будет доигран, а победитель чемпионата России определится по спортивному принципу.

Турнир возобновится 21 июня — на эту дату назначен первый после перерыва тур. Завершится розыгрыш чемпионата России 22 июля. В течение месяца должны состояться восемь оставшихся туров. Командам придётся проводить матчи не только по выходным, но и в середине недели, так что в некоторых случаях перерывы между играми будут составлять не более трёх дней. Точное расписание встреч определят позднее.

Помимо чемпионата России, будет продолжен розыгрыш Кубка страны. На 24 июня запланирован четвертьфинальный матч между «Шинником» и «Уралом». Его победитель встретится в следующем раунде с «Химками». Другую пару полуфиналистов составят «Спартак» и «Зенит». Эти матчи состоятся 18 и 19 июля. Финал Кубка России пройдёт по окончании сезона РПЛ. Для него зарезервировано 25 июля.

При этом сезоны в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), первом и втором дивизионах чемпионата России, досрочно завершены. Места в турнирных таблицах будут распределены по состоянию на 17 марта. Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ смогут выступить волгоградский «Ротор» и «Химки». Правда, им ещё необходимо пройти процедуру лицензирования. Если клубы не будут соответствовать необходимым условиям, то не смогут рассчитывать на повышение в классе. Приоритетное право остаться в элите будет у команд, которые заняли 15-е и 16-е места в РПЛ.

Другие клубы первого дивизиона не смогут пополнить состав элитного на будущий сезон. Исполком РФС принял решение отменить проведение стыковых матчей между 13-й и 14-й командами РПЛ и третьей и четвёртой ФНЛ. Таким образом, московские «Чертаново» и «Торпедо» останутся во втором по силе дивизионе. Стоит отметить, что «Чертаново» набрало за неполный сезон столько же очков, сколько «Химки», а «Торпедо» уступило подмосковной команде всего один балл.

Оставшиеся в этом футбольном сезоне матчи будут проходить без зрителей. В РПЛ команды смогут играть на своих домашних стадионах, а в Кубке России места проведения встреч будут определяться, исходя из эпидемиологической обстановки. В обоих турнирах команды смогут проводить по пять замен за матч вместо привычных трёх — разрешение на это выдала Международная федерация футбола (ФИФА).

На данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России по футболу с 50 очками. Девять баллов ему уступают «Локомотив» и «Краснодар», претендующие не только на медали первенства, но и на путёвки в Лигу чемпионов. Четвёртое и пятое места, дающие право сыграть в Лиге Европы, занимают «Ростов» (38 очков) и ЦСКА (36 очков). В зоне вылета находятся «Крылья Советов» (22 очка) и «Ахмат» (20 очков).

По словам президента РФС Александра Дюкова, сейчас в стране сложилась более благоприятная обстановка для проведения матчей, чем в марте, когда чемпионат России был прерван. Он отметил, что команды будут обязаны соблюдать специальный протокол, направленный на предотвращение случаев распространения коронавирусной инфекции.

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«В середине марта мы приняли абсолютно верное решение. То, что ни один сотрудник и футболист не был инфицирован, это подтверждает. В середине марта крайне мало знали о коронавирусе, и оснащение препаратами и средствами индивидуальной защиты было крайне невысоким. На тот момент не было правил гигиены. Сейчас мы гораздо лучше готовы к проведению матчей, чем в марте. Мы разработали подробный протокол, называемый регламентом по продолжению сезона. Мы учли все рекомендации органов власти, также учитывали наработки в других ассоциациях. Регламент должен минимизировать риск заболеть. Использование мер может позволить свести риск заболевания к нулю», — заявил Дюков на пресс-конференции.

Глава РФС отметил, что решение о возобновлении РПЛ и Кубка России было принято единогласно. При этом он предупредил, что, хотя исполком и выступил за продолжение сезона, последнее слово при организации матчей будет за государством и местными властями. Если чемпионат России снова будет прерван и недоигран, то распределение мест пройдёт по последнему состоявшемуся туру.

У команд есть больше месяца, чтобы подготовиться к возобновлению сезона. За это время им необходимо будет не только провести тренировочные сборы, но и продлить соглашения с теми футболистами, чьи контракты истекают этим летом. Дюков подчеркнул, что клубы должны будут самостоятельно решать этот вопрос. При этом глава РФС рассказал, что в ближайшее время должно выйти распоряжение правительства, которое позволит вернуться в Россию иностранным игрокам.