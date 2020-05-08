ФИФА разрешила проводить по пять замен в турнирах, которые завершатся в 2020 году

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Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила проводить по пять замен в матчах официальных турниров, которые будут доиграны в 2020 году.
ФИФА разрешила проводить по пять замен в турнирах, которые завершатся в 2020 году
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба организации, решение было принято совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Отмечается, что это будет сделано, чтобы уменьшить нагрузку на игроков после возобновления соревнований.

Теперь у команд будет возможность совершать три паузы во время матча ради замены, а также две замены они смогут делать в перерыве.

Большинство футбольных турниров в мире на данный момент приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в испанской Ла Лиге не подтвердили факт возобновления чемпионата 20 июня.

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