ФИФА разрешила проводить по пять замен в турнирах, которые завершатся в 2020 году
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба организации, решение было принято совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).
Отмечается, что это будет сделано, чтобы уменьшить нагрузку на игроков после возобновления соревнований.
Теперь у команд будет возможность совершать три паузы во время матча ради замены, а также две замены они смогут делать в перерыве.
Большинство футбольных турниров в мире на данный момент приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что в испанской Ла Лиге не подтвердили факт возобновления чемпионата 20 июня.