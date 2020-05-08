В испанской Ла Лиге не подтвердили факт возобновления чемпионата 20 июня

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Испанская Ла Лига не подтвердила информацию о том, что чемпионат Испании по футболу будет возобновлён 20 июня.
В испанской Ла Лиге не подтвердили факт возобновления чемпионата 20 июня
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Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к ситуации, руководство Ла Лиги не подтвердило информацию, согласно которой возобновление сезона-2019/20 в чемпионате Испании состоится 20 июня.

Отмечается, что подтверждённой даты возобновления первенства пока нет. Клубы намерены возобновить тренировочный процесс и ждать решения правительства Испании по данному вопросу.

При этом источник подтвердил, что клубы намерены возобновить сезон в июне, если это окажется возможным.

Ранее главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре заявил, что проведение чемпионата Испании по футболу возобновится 20 июня.

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