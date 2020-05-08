Тренер «Леганеса» сообщил, когда возобновится чемпионат Испании по футболу

Главный тренер футбольного клуба «Леганес» Хавьер Агирре ответил, когда планируется возобновить проведение чемпионата Испании сезона-2019/20.

«У нас уже есть дата начала чемпионата Испании. 20 июня мы возобновим розыгрыш Ла Лиги, а через пять недель мы официально закончим — 26 июля», — цитирует Агирре Times of India со ссылкой на Marca.

По словам специалиста, матчи будут проводить два раза в неделю — в субботу и воскресенье, а также в среду и четверг. Таким образом, футболистам придётся играть через два дня на третий, чтобы завершить сезон вовремя.

При этом Агирре признался, что очень рад подобным новостям, а «Леганес» уже на днях должен провести тренировочное занятие.

Ранее стало известно, что все футболисты испанской «Барселоны» сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию и могут возвращаться к тренировочному процессу.