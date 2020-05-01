«Нереально провести 11 туров в течение такого короткого времени»: ФНЛ проголосовала за досрочное завершение сезона

Футбольная национальная лига выступила за досрочное завершение сезона-2019/20. В ходе видеоконференции с участием руководителей клубов было установлено, что оставшиеся 11 туров не удастся провести в период с 21 июня по 2 августа. При этом «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик» выразили несогласие с мнением большинства, а «Армавир» принял решение добровольно сняться с турнира.

Руководство Футбольной национальной лиги провело внеочередную видеоконференцию, участие в которой приняли руководители всех 20 клубов первенства. Главным вопросом повестки дня стало досрочное прекращение сезона-2019/20 из-за эпидемии коронавируса в России. В ходе совещания было установлено, что команды не смогут полноценно завершить турнир в отведённые сроки, вследствие чего логично будет определить итоговое положение в таблице по итогам 27 туров.

«В ходе совместного общения мы подтвердили озвученное ранее мнение: в указанные сроки с 21 июня по 2 августа невозможно полноценно завершить «Олимп-Первенство ФНЛ» в формате, предусмотренном регламентом. Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остаётся за этой организацией», — приводит заявление руководителя ФНЛ Игоря Ефремова пресс-служба лиги.

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При этом сообщается, что «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик» предложили отсрочить дату окончания чемпионата. Вследствие этого команды получали достаточно времени, чтобы завершить текущий сезон, пусть и ценой более позднего старта следующего. Однако Ефремов сообщил, что данную идею сочли ещё менее вероятной для практической реализации.

«В этом случае и новый сезон в Премьер-лиге придётся начинать позже, чем предусматривает даже самый негативный сценарий, представленный ранее. С учётом ротации команд между лигами определённая синхронизация календарей необходима», — отметил Ефремов.

По его словам, в ходе многочисленных собраний также были рассмотрены варианты с проведением дополнительных матчей и мини-турниров как за путёвки в РПЛ, так и за право остаться в ФНЛ. Однако подобные инициативы также не нашли поддержки.

«Подавляющее большинство клубов ФНЛ считают подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не два-три коллектива, а все 20», — заключил Ефремов.

Таким образом, прямые путёвки в РПЛ получали «Ротор» и «Химки», а «Чертаново» и «Торпедо» — возможность поспорить за право выступать в Премьер-лиге в стыковых матчах. При условии, что эпидемия коронавируса не заставит РПЛ отказаться от проведения таковых. В зоне вылета же оказывались «Мордовия», «Факел», «Текстильщик», «Спартак-2» и «Луч», уже озвучивший своё желание сняться с розыгрыша ФНЛ из-за сокращения бюджета.

Идею прекратить розыгрыш чемпионата ФНЛ поддержали в руководстве подмосковных «Химок». Генеральный директор Василий Иванов назвал это самым правильным решением и выразил мнение, что провести оставшиеся 11 туров за два месяца было бы невозможно.

«Понятно, что коллективы, которые оказались ниже в таблице, расстроены. И их можно понять. Так случилось, но никто не думал, что такая ситуация произойдёт. Надо её просто принять. Если мы будем доигрывать в такие кратчайшие сроки, то, наверное, это подорвёт здоровье футболистов», — цитирует Иванова РИА Новости.

💥 Шикарный гол Дмитрия Цыпченко из @FCChertanovo в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ.



Его голы в концовках принесли москвичам 5 очков - также на последних секундах забил победный в Саранске, а ещё сравнял счёт в игре с «Нефтехимиком».



Больше видео об Олимп-ФНЛ только в Яндекс Эфире☝️ pic.twitter.com/A5Y6QRuTjb — ФНЛ (@FNLeague) March 24, 2020

Подобного мнения придерживаются не только лидеры турнира, но и его аутсайдеры. В занимающей последнюю, 20-ю строчку «Мордовии» также заявили, что доиграть чемпионат не представляется возможным.

«Мы понимаем, что нереально провести 11 туров в течение такого короткого времени. Поэтому логично, что сезон, наверное, не будет доигран», — заявил директор саранцев Николай Левин.

Неудивительно, что наибольшее несогласие с решением о досрочном завершении первенства выразили клубы, имеющие реальные шансы побороться за право выступать в РПЛ. «Чертаново» имеет в своём активе столько же очков, сколько у занимающих вторую строчку «Химок» (по 54), а уступает им лишь по сумме личных встреч. «Торпедо» отстаёт от визави всего на один балл и на три — от лидирующего «Ротора», а шансы на продолжение борьбы за прямое попадание в Премьер-лигу также имеет «Нефтехимик». Отставание нижнекамцев от второго места составляет шесть очков, которые вполне можно отыграть более чем за четверть сезона.

«Клуб выступал против приостановки ФНЛ, она была не нужна. У нас были свои планы. «Нефтехимик» был готов играть в РПЛ, мы и сейчас готовы к этому», — заявил директор «Нефтехимика» Айрат Исмагилов «Чемпионату».

В клубе «Чертаново» также подтвердили, что выступали против преждевременной остановки соревнований. По словам директора Николая Ларина, ФНЛ не обязана завершать сезон 2 августа, ведь не обременена необходимостью предоставлять УЕФА списки команд для выступления в еврокубках.

«Считаю, что спортивный принцип мог бы возобладать даже с учётом, что следующий сезон Премьер-лиги пришлось бы начать позже, чтобы дать возможность представителям ФНЛ сыграть стыковые матчи. При условии что чемпионат РПЛ не доиграют, я убедительно прошу людей, от которых это зависит, дать возможность клубу «Чертаново» побороться за выход в высший дивизион. РФС знает о наших желаниях, но тут мы уже ничего сделать не можем», — сказал Ларин ТАСС.

Кроме того, руководитель «Чертанова» обратился к РПЛ с просьбой пойти навстречу московскому клубу и расширить число участников первенства до 20 команд. И это притом, что на данный момент в высшем дивизионе России выступают 16 коллективов.

«Это было бы справедливо. Если это не случится сейчас, то наша страна, возможно, никогда не узнает такого. Академия 12 лет воспитывает футболистов, а потом с ними выходит в Премьер-лигу. Для всего нашего государства важно, чтобы такой пример был», — заключил Ларин.

Однако карты лидерам вполне может спутать «Армавир». Как стало известно, клуб из Краснодарского края изъявил желание сняться с розыгрыша ФНЛ, что впоследствии подтвердил Ефремов. Согласно регламенту состязаний, данное событие может коренным образом изменить положение команд в верхней части турнирной таблицы.

Согласно пункту 4.7 регламента ФНЛ на сезон-2019/20, если добровольно выбывший или исключённый коллектив провёл 50% и более матчей первенства, то ему засчитывается техническое поражение исключительно во встречах второго круга. По ходу второй части сезона лишь «Торпедо» успел встретиться с «Армавиром» и проиграл со счётом 0:2, в то время как «Ротор», «Чертаново», «Химки» и «Нефтехимик» не успели сразиться с подопечными Арсена Папикяна.

В таком случае «Торпедо» может получить три очка за техническую победу над «Армавиром» и подняться на первую строчку, обогнав «Ротор» по личным встречам. А «Химки» и «Чертаново» расположатся на третьей и четвёртой позициях соответственно.

Окончательное решение о судьбе сезона-2019/20 в ФНЛ будет принято на заседании исполкома РФС, которое назначено на 15 мая.