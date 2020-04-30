Источник: клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, против выступили три клуба — «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».
Все вышеперечисленные коллективы сохраняли шансы на прямой выход в Российскую премьер-лигу. «Чертаново» набрало столько же очков, сколько занимающие второе место «Химки» — 54, у «Торпедо» на одно меньше, у шедшего пятым «Нефтехимика» — 48.
Ранее сообщалось, что футболисты «Химок» согласились на снижение зарплат.