Источник: клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона

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Большинство клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проголосовали за досрочное завершение сезона-2019/20.
Источник: клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона
  • © Пресс-служба ФНЛ

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, против выступили три клуба — «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».

Все вышеперечисленные коллективы сохраняли шансы на прямой выход в Российскую премьер-лигу. «Чертаново» набрало столько же очков, сколько занимающие второе место «Химки» — 54, у «Торпедо» на одно меньше, у шедшего пятым «Нефтехимика» — 48.

Ранее сообщалось, что футболисты «Химок» согласились на снижение зарплат.

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