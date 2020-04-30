Источник: клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона

Большинство клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проголосовали за досрочное завершение сезона-2019/20.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, против выступили три клуба — «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».

Все вышеперечисленные коллективы сохраняли шансы на прямой выход в Российскую премьер-лигу. «Чертаново» набрало столько же очков, сколько занимающие второе место «Химки» — 54, у «Торпедо» на одно меньше, у шедшего пятым «Нефтехимика» — 48.

Ранее сообщалось, что футболисты «Химок» согласились на снижение зарплат.