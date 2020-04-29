Футболисты «Химок» согласились на снижение зарплат

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Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о достижении договорённости с футболистами о временном сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса.
Футболисты «Химок» согласились на снижение зарплат
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Как сообщает пресс-служба клуба, в среднем зарплата будет снижена на 40—50%.

Отмечается, что такая мера будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

«Химки» выступают в Футбольной национальной лиге, розыгрыш которой был прерван из-за пандемии. Подмосковная команда по итогам сыгранных 27 туров занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что его команда готова к выступлениям в РПЛ.

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