Футболисты «Химок» согласились на снижение зарплат

Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о достижении договорённости с футболистами о временном сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, в среднем зарплата будет снижена на 40—50%.

Отмечается, что такая мера будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

«Химки» выступают в Футбольной национальной лиге, розыгрыш которой был прерван из-за пандемии. Подмосковная команда по итогам сыгранных 27 туров занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что его команда готова к выступлениям в РПЛ.