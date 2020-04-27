Гендиректор «Химок»: на данный момент мы готовы выступать в РПЛ

Короткая ссылка
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что его команда готова к выступлениям в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гендиректор «Химок»: на данный момент мы готовы выступать в РПЛ
  • @fckhimki
  • Facebook

«На прошлой неделе мы общались с министром спорта области. Нам не было отказано. Мы обсуждали вариант с выходом команды в РПЛ. На данный момент «Химки» готовы играть в элитном дивизионе России. Остановить ФНЛ для многих клубов — неплохой вариант. Он позволит сэкономить много денег. Это правильное решение», — цитирует Иванова «Чемпионат». 

Если РПЛ сезона-2019/20 будет доиграна, то по итогам чемпионата из лиги вылетят два клуба без стыковых матчей и поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ, но они должны будут соответствовать критериям лицензирования. «Химки» занимают второе место в турнирной таблице, опережая «Чертаново» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить