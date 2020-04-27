Гендиректор «Химок»: на данный момент мы готовы выступать в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что его команда готова к выступлениям в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На прошлой неделе мы общались с министром спорта области. Нам не было отказано. Мы обсуждали вариант с выходом команды в РПЛ. На данный момент «Химки» готовы играть в элитном дивизионе России. Остановить ФНЛ для многих клубов — неплохой вариант. Он позволит сэкономить много денег. Это правильное решение», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Если РПЛ сезона-2019/20 будет доиграна, то по итогам чемпионата из лиги вылетят два клуба без стыковых матчей и поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ, но они должны будут соответствовать критериям лицензирования. «Химки» занимают второе место в турнирной таблице, опережая «Чертаново» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезон.