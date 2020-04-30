Гендиректор «Химок» поддержал решение досрочно завершить сезон ФНЛ

Короткая ссылка
Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов прокомментировал решение досрочно завершить розыгрыш чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2019/20.
Гендиректор «Химок» поддержал решение досрочно завершить сезон ФНЛ
  • Pixabay

«Самое правильное решение — это завершение чемпионата. И не то, что «Химки» на втором месте, дело не в этом. Конечно, было бы хорошо доиграть, все были готовы к этому, все одобрили», — цитирует Иванова РИА Новости.

По словам генерального директора подмосковного коллектива, завершить оставшиеся матчи сезона в отведённые сроки было бы крайне проблематично. До завершения первенства ФНЛ оставалось 11 туров. 

При этом Иванов заявил, что понимает разочарование клубов из нижней части турнирной таблицы. 

Ранее стало известно, что большинство клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проголосовали за досрочное завершение сезона-2019/20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить