Гендиректор «Химок» поддержал решение досрочно завершить сезон ФНЛ

Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов прокомментировал решение досрочно завершить розыгрыш чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2019/20.

«Самое правильное решение — это завершение чемпионата. И не то, что «Химки» на втором месте, дело не в этом. Конечно, было бы хорошо доиграть, все были готовы к этому, все одобрили», — цитирует Иванова РИА Новости.

По словам генерального директора подмосковного коллектива, завершить оставшиеся матчи сезона в отведённые сроки было бы крайне проблематично. До завершения первенства ФНЛ оставалось 11 туров.

При этом Иванов заявил, что понимает разочарование клубов из нижней части турнирной таблицы.

Ранее стало известно, что большинство клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проголосовали за досрочное завершение сезона-2019/20.