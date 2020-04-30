«Победа над COVID-19 будет одержана не скоро»: Васильков о возобновлении сезона, здоровье футболистов и пустых трибунах

Окончательная победа над коронавирусом будет одержана не скоро. Об этом заявил в интервью RT бывший врач «Спартака» Юрий Васильков. Однако, по его словам, к середине лета Россия вернётся к нормальной жизни. Специалист также рассказал, когда может возобновиться чемпионат страны, объяснил, насколько рискованно для футболистов будет выходить на поле, и назвал приблизительные сроки возвращения болельщиков на трибуны.

«О полных чашах стадионов можно забыть»

— Эпидемия коронавируса в Европе постепенно идёт на спад. Как думаете, когда может возобновиться футбольный сезон?

— В Европе — раньше, чем у нас. Они уже постепенно начали открывать некоторые заведения: кафе, рестораны, парикмахерские. Значит, у них действительно всё больше под контролем. Там в футбол, по моим подсчётам, начнут играть в середине — конце мая. В России, даст бог, в середине, а то и конце июня, поскольку на подготовку футболистов тоже уйдёт время. Всё и так пойдёт в ускоренном режиме, времени на раскачку не будет. Сезон надо завершить, но выдержат ли игроки физически график матчей через два дня на третий, да ещё и после затяжной паузы — большой вопрос. Сомневаюсь.

— Травматичность в таком случае возрастёт?

— Сейчас идут разговоры о временном разрешении делать сразу пять замен. Считаю, это пойдёт на пользу, ведь можно будет дать отдых почти половине команды. Думаю, из этой тяжёлой ситуации мы всё же выберемся. Мы русские и умеем терпеть.

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— Не проще ли в таком случае просто закончить сезон?

— Мы не можем оспорить решение УЕФА, а они дали указание доиграть его. Да и если поставить точку сейчас, останется ощущение некой недосказанности. В таком случае текущий сезон навсегда войдёт в историю, как неполноценный. Да и «Зенит» будет чемпионом не до конца.

— Но во Франции и Нидерландах чемпионаты уже остановили. Почему там пошли на такой шаг?

— А вы просто посмотрите на карту: какого размера Россия и какого — Нидерланды. Там Нидерланды с мизинец, едва ли не все жители лично знакомы. То есть риск распространения коронавируса гораздо выше, чем в огромной России. Самое парадоксальное, что волна COVID-19 пришла к нам не из Китая, а из Европы, поэтому по графику развития пандемии мы отстаём от Старого Света на пару недель. У них всё схлынуло, у нас — пока нет. Плюс огромные размеры играют свою роль, ведь за всеми не уследишь. Некоторые не соблюдают правила карантина и устраивают шашлыки, разнося заразу. Вот вам и самоизоляция.

— В конце июня коронавирус окончательно покинет страну, никакого риска заражения больше не будет?

— Полностью нет. Последнюю группу изолируют и будут лечить 14 дней. В этот момент уже вполне можно возобновлять сезон, хотя где-то на Дальнем Востоке коронавирус ещё может сохранять активность. Но европейская территория России к тому моменту практически освободится от COVID-19. Ограничения постепенно начнут снимать, но введут жёсткие санитарно-гигиенические требования: обязательное мытьё рук, обработка помещений. Полгода дома сидеть всё-таки нельзя.

— Если сезон в конце июня возобновят, пустят ли на трибуны болельщиков?

— Думаю, нет. Не больше 50—100 человек. О полных чашах стадионов можно забыть до осени.

— Говорят, допуск людей на трибуны может привести к второй волне коронавируса. Это так?

— Конечно. Ведь где-то вирус останется. Я уже говорил, что это очень опасно, поскольку мы его не слышим, не видим и не можем потрогать. Если хотим избежать рецидива, то обязаны временно не пускать болельщиков на стадионы.

— Как относитесь к идее доиграть сезон в изолированном режиме, например, в нескольких городах на юге России?

— Я бы приветствовал такую меру. Думал об этом ещё в начале пандемии. Например, можно сыграть в Сочи, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Но этим городам нужно помочь финансово, чтобы у них была возможность потом восстановить поля, на которые выпадет огромная нагрузка. Это поможет в борьбе с коронавирусом, поскольку командам не придётся совершать такое количество выездов с риском переноса заболевания.

«Никто не знает, когда удастся поставить точку»

— В Германии сезон может возобновиться 9 мая. При этом появились слухи, что там футболисты должны будут играть в масках. Насколько это реально?

— Это просто невозможно и неприемлемо. Причин масса. Во-первых, футболистам необходимо активное дыхание, маска будет мешать. Во-вторых, футбол — контактный вид спорта, а игроки сильно потеют, страдают. А тут им ещё ограничат доступ кислорода. Если до такого дойдёт, это будет похоже на цирковое представление.

— Существует ли вообще какая-то опасность заразиться на футбольном поле?

— Если в городе останется несколько десятков заражённых, которые будут находиться под контролем, то риск не так велик. Футболисты — люди опытные. Всем придётся проходить ультрафиолетовое излучение, постоянно мыть руки, регулярно менять бельё. Возможно, введут какие-то специальные меры, например, раздадут салфетки, пропитанные антисептиком, чтобы игроки могли пользоваться ими прямо по ходу встречи.

— Если болельщиков пустят на трибуны, какие меры предосторожности им следует соблюдать?

— Их можно пустить только когда появится вакцина. К сожалению, её пока нет. А вакцина появится, когда вылечим последнего больного. Повторюсь, текущий сезон точно завершится без зрителей. Но всё же лето обещают жаркое, а вирусы не любят тепло, они хорошо распространяются при «сопливой» мокрой погоде и температуре воздуха в четыре-пять градусов выше нуля.

— Когда будет одержана окончательная победа над COVID-19?

— Когда проведут поголовную вакцинацию населения, а это не скоро. Ведь, помимо коронавируса, существуют миллионы других. Никто не знает, когда удастся поставить точку.

— А когда мир вернётся к нормальной жизни?

— Думаю, к середине лета, если говорить о России. Допустим, про Азию и Африку сказать ничего не могу, поскольку там не просто плохие санитарно-гигиенические условия — их нет! Открытие границ? Думаю, к осени всё наладится, хотя стопроцентных гарантий никто не даст. Но предположу, что всё-таки полетим.

— Ваш коллега Михаил Вартапетов заявил, что режим самоизоляции в России стоит смягчить. Согласны?

— Смелое предложение. Это всё та же история о большом и маленьком государствах. Наши условия пока не позволяют смягчать правила самоизоляции. Вирус ползёт. В качестве негативного примера — Белоруссия. Там нет никакого карантина — и уже 13 тыс. заболевших, хотя страна маленькая. И их число будет увеличиваться с каждым днём. Не знаю, чем там всё закончится. Думаю, когда-то они прозреют и даже остановят футбольный чемпионат. Но, скорее всего, им придётся на коленях просить о помощи. К сожалению, это только вопрос времени. Так относиться к вирусу я бы не стал никогда.

«C точки зрения медицины и морали остановил бы футбол»

— Другой немаловажный вопрос в свете возможного возобновления сезона — состояние самих футболистов. Не кажется ли вам, что они за месяц попросту растеряли форму?

— Они, безусловно, будут находиться в разобранном состоянии, как после отпуска. Наверное, некоторые подумают, что после карантина проскочат и с пятью лишними килограммами. Но большинство относятся к себе профессионально и вернутся к тренировкам с нормальным весом. Не думаю, что кто-то из высокооплачиваемых игроков лежит сейчас на диване. Но дома поддерживать нормальную форму, конечно, невозможно. Однако стремиться нужно, всё же они получают немалые деньги. Поэтому надо двигаться — хоть в комнате, хоть на балконе.

— Хватит ли двух недель, чтобы набрать форму?

— Всё будет в пожарном режиме. За такое время форму набрать нельзя, только поддержать тонус. Поэтому футбол на первых порах будет не такой динамичный и быстрый. Но все будут прекрасно всё понимать. Отступать некуда, нужно играть.

— Не приведёт ли такая растренированность к уязвимости организмов?

— К сожалению, да. Могут также появиться заболевания вирусного характера. Но на то во многих клубах РПЛ и существует медицинский блок из семи-восьми врачей. Придётся всё делать на ходу. Будем подстраиваться под эту экстраординарную ситуацию.

— Если говорить о здоровье игроков, не правильнее всё же завершить сезон досрочно?

— Если не доиграем, УЕФА просто выкинет нас. А с точки зрения медицины и морали, конечно, я бы этот футбол остановил. Полноценный сезон можно было бы начать уже в сентябре. Но всё сводится к тому, что лучше доиграть и получить итоговую таблицу.

— Как карантин может повлиять на футболистов в психологическом плане?

— Мышечная ткань футболистов требует напряжения, нагрузки. После карантина они должны рвать и метать. Желание двигаться у них будет огромным. Поверьте, спортсменам самим не в радость сидеть на диване.