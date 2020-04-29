Власти Швейцарии разрешили возобновить футбольный чемпионат с 8 июня

Короткая ссылка
Федеральный совет Швейцарии одобрил возобновление c 8 июня футбольного чемпионата страны, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Власти Швейцарии разрешили возобновить футбольный чемпионат с 8 июня
  • @News_SFL
  • Twitter

Как сообщает Blick, теперь решение о возобновлении турнира остаётся за руководством лиги.

Отмечается, что матчи будут проходить при пустых трибунах.

Также сообщается, что с 11 мая в командных видах спорта разрешается проводить тренировки групп по пять человек без физического контакта и с соблюдением правил гигиены и дистанцирования.

Чемпионат Швейцарии был приостановлен из-за пандемии одним из первых в Европе, ещё 3 марта. На момент остановки было сыграно 23 из 36 туров.

Ранее сообщалось, что в УЕФА назвали условия возобновления футбольных соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить