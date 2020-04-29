Власти Швейцарии разрешили возобновить футбольный чемпионат с 8 июня

Федеральный совет Швейцарии одобрил возобновление c 8 июня футбольного чемпионата страны, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Blick, теперь решение о возобновлении турнира остаётся за руководством лиги.

Отмечается, что матчи будут проходить при пустых трибунах.

Также сообщается, что с 11 мая в командных видах спорта разрешается проводить тренировки групп по пять человек без физического контакта и с соблюдением правил гигиены и дистанцирования.

Чемпионат Швейцарии был приостановлен из-за пандемии одним из первых в Европе, ещё 3 марта. На момент остановки было сыграно 23 из 36 туров.

Ранее сообщалось, что в УЕФА назвали условия возобновления футбольных соревнований.