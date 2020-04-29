В УЕФА назвали условия возобновления футбольных соревнований

Глава медицинского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Тим Мейер назвал условия возобновления соревнований, прерванных из-за пандемии коронавируса.

«Все футбольные организации, которые планируют возобновить свои соревнования, разработают детальные протоколы, определяющие санитарные условия, обеспечивающие защиту здоровья участников. В этих условиях и при полном соблюдении местного законодательства, безусловно, можно запланировать возобновление соревнований», — приводит слова Мейера ТАСС.

Все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА может доиграть Лигу чемпионов на нейтральных полях.