В УЕФА назвали условия возобновления футбольных соревнований

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Глава медицинского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Тим Мейер назвал условия возобновления соревнований, прерванных из-за пандемии коронавируса.
В УЕФА назвали условия возобновления футбольных соревнований
  • Reuters

«Все футбольные организации, которые планируют возобновить свои соревнования, разработают детальные протоколы, определяющие санитарные условия, обеспечивающие защиту здоровья участников. В этих условиях и при полном соблюдении местного законодательства, безусловно, можно запланировать возобновление соревнований», — приводит слова Мейера ТАСС.

Все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УЕФА может доиграть Лигу чемпионов на нейтральных полях.

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