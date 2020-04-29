СМИ: УЕФА может доиграть Лигу чемпионов на нейтральных полях

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения на нейтральных полях оставшихся матчей плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Как сообщает The Guardian, идею проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов на нейтральных полях УЕФА стал рассматривать после того, как во Франции решили досрочно завершить сезон.

Таким образом, на территории Франции запрещено проведение спортивных мероприятий как минимум до 1 сентября, что делает невозможным проведение домашних встреч с участием «Пари Сен-Жермен».

В связи с этим УЕФА рассматривает возможность проведения встреч на нейтральных полях.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить число замен в матчах.