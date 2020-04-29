IFAB рассматривает возможность увеличения числа замен в футболе

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может уменьшить число замен в футбольном матче.
IFAB рассматривает возможность увеличения числа замен в футболе
  • Reuters

«ФИФА и IFAB изучали способы, как помочь футболу в тот период, когда возобновятся турниры. Сейчас мы работаем вместе с ФИФА над предложением о временном послаблении — изменении правила 3 («Игроки»). Предлагается разрешить командам использовать максимум пять замен: трижды во время игры и помимо этого в перерыве», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в IFAB.

Как отметили в совете, подобное изменение правил нашло поддержку и уже в скором времени может вступить в силу.

В настоящее время в матчах под эгидой ФИФА и УЕФА действует правило, согласно которому команды могут производить по три замены в основное время, а также дополнительную четвёртую в случае проведения дополнительного. 

Ранее сообщалось, что аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед».

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