IFAB рассматривает возможность увеличения числа замен в футболе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может уменьшить число замен в футбольном матче.

«ФИФА и IFAB изучали способы, как помочь футболу в тот период, когда возобновятся турниры. Сейчас мы работаем вместе с ФИФА над предложением о временном послаблении — изменении правила 3 («Игроки»). Предлагается разрешить командам использовать максимум пять замен: трижды во время игры и помимо этого в перерыве», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в IFAB.

Как отметили в совете, подобное изменение правил нашло поддержку и уже в скором времени может вступить в силу.

В настоящее время в матчах под эгидой ФИФА и УЕФА действует правило, согласно которому команды могут производить по три замены в основное время, а также дополнительную четвёртую в случае проведения дополнительного.

Ранее сообщалось, что аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед».