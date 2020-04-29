СМИ: Почеттино может возглавить «Ньюкасл»

Короткая ссылка
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед».
СМИ: Почеттино может возглавить «Ньюкасл»
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, 48-летний специалист является приоритетной кандидатурой на пост главного тренера для будущих владельцев клуба из Саудовской Аравии.

Отмечается, что если им не удастся договориться с Почеттино, то в команду могут пригласить испанца Рафаэля Бенитеса, ушедшего из клуба минувшим летом.

В настоящее время «Ньюкасл» возглавляет Стив Брюс.

Почеттино был уволен из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Гарри Каспаров призвал не продавать «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить