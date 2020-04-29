СМИ: Почеттино может возглавить «Ньюкасл»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед».

Как сообщает Sky Sports, 48-летний специалист является приоритетной кандидатурой на пост главного тренера для будущих владельцев клуба из Саудовской Аравии.

Отмечается, что если им не удастся договориться с Почеттино, то в команду могут пригласить испанца Рафаэля Бенитеса, ушедшего из клуба минувшим летом.

В настоящее время «Ньюкасл» возглавляет Стив Брюс.

Почеттино был уволен из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Гарри Каспаров призвал не продавать «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии.