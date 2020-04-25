Каспаров призвал не продавать клуб АПЛ «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии
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Как сообщает журналист Роб Харрис в Twitter, в своём письме к АПЛ Каспаров напомнил об ущемлении прав человека в Саудовской Аравии, а также об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.
На данный момент владельцем «Ньюкасла» является британский бизнесмен Майк Эшли. На неделе в прессе появилась информация, что он близок к продаже клуба Сальману за €345 млн.
Ранее сообщалось, что футболист «Ньюкасла» Набиль Бенталеб заинтересовал ряд клубов РПЛ.