Каспаров призвал не продавать клуб АПЛ «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии

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Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призвал Английскую премьер-лигу (АПЛ) не допускать продажу клуба «Ньюкасл Юнайтед» принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману.
Каспаров призвал не продавать клуб АПЛ «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии
  • © Bruce White via www.imago-images/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Роб Харрис в Twitter, в своём письме к АПЛ Каспаров напомнил об ущемлении прав человека в Саудовской Аравии, а также об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

На данный момент владельцем «Ньюкасла» является британский бизнесмен Майк Эшли. На неделе в прессе появилась информация, что он близок к продаже клуба Сальману за €345 млн.

Ранее сообщалось, что футболист «Ньюкасла» Набиль Бенталеб заинтересовал ряд клубов РПЛ.

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