Каспаров призвал не продавать клуб АПЛ «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призвал Английскую премьер-лигу (АПЛ) не допускать продажу клуба «Ньюкасл Юнайтед» принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману.

Как сообщает журналист Роб Харрис в Twitter, в своём письме к АПЛ Каспаров напомнил об ущемлении прав человека в Саудовской Аравии, а также об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

На данный момент владельцем «Ньюкасла» является британский бизнесмен Майк Эшли. На неделе в прессе появилась информация, что он близок к продаже клуба Сальману за €345 млн.

Ранее сообщалось, что футболист «Ньюкасла» Набиль Бенталеб заинтересовал ряд клубов РПЛ.