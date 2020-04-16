Источник: футболист «Ньюкасла» Бенталеб заинтересовал ряд клубов РПЛ
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Как сообщает Bild на алжирского футболиста претендуют в России, Китае и Саудовской Аравии.
В настоящее время игрок выступает «Ньюкасл». У клуба есть опция дальнейшего выкупа Бенталеба за £8,5 млн. Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс хочет сохранить его в своей команде, однако ввиду прихода к власти арабских владельцев существует вероятность, что специалист покинет команду по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Азмун заинтересовал «Наполи» и два клуба АПЛ.