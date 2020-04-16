СМИ: Азмуном интересуется «Наполи» и два клуба АПЛ

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В услугах форварда петербургского «Зенита» Сердару Азмуну заинтересован ряд европейских клубов из Англии и Италии.
СМИ: Азмуном интересуется «Наполи» и два клуба АПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает AreaNapoli. По информации источника, за 25-летним иранцем следят «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Также сообщается о возможном интересе со стороны «Эвертона». «Наполи» также рассматривает кандидатуру Азмуна в качестве замены Аркадиуша Милика. При этом утверждается, что «Зенит» не продаст футболиста меньше чем за €35 млн. 

В текущем сезоне Азмун провёл 21 матч в чемпионате России, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. 

Ранее скаут сообщил об интересе к Азмуну со стороны клубов Серии А.

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