СМИ: Азмуном интересуется «Наполи» и два клуба АПЛ
- РИА Новости
Об этом сообщает AreaNapoli. По информации источника, за 25-летним иранцем следят «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Также сообщается о возможном интересе со стороны «Эвертона». «Наполи» также рассматривает кандидатуру Азмуна в качестве замены Аркадиуша Милика. При этом утверждается, что «Зенит» не продаст футболиста меньше чем за €35 млн.
В текущем сезоне Азмун провёл 21 матч в чемпионате России, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее скаут сообщил об интересе к Азмуну со стороны клубов Серии А.